نتنياهو يطلب تمديد تفويضه لتشكيل الحكومة الجديدة

رام الله - دنيا الوطنقالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، طلب بشكل رسمي تمديد التفويض الممنوح له لتشكيل الحكومة الجديدة.وذكر نتنياهو في طلبه الذي قدمه للرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، أن هناك قضايا لا زلت عالقة ولم يتم الاتفاق عليها، ولأن الأحزاب المختلفة تطالب باتفاقيات ائتلافية كاملة كشرط للانضمام للحكومة، وطلب نتنياهو التمديد لمدة 14 يومًا.وبحسب موقع (واي نت) الإسرائيلي إن أحد الأسباب الرئيسية للتمديد هو الرغبة في استكمال التشريع الذي سيسمح لرئيس حزب شاس أرييه درعي بالعمل في الحكومة رغم أنه حكم عليه بعقوبة مع وقف التنفيذ، إلى جانب تشريع يسمح بنقل صلاحيات واسعة إلى بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.