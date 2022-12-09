دولي

نتنياهو يطلب تمديد تفويضه لتشكيل الحكومة الجديدة

نتنياهو يطلب تمديد تفويضه لتشكيل الحكومة الجديدة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، طلب بشكل رسمي تمديد التفويض الممنوح له لتشكيل الحكومة الجديدة.

وذكر نتنياهو في طلبه الذي قدمه للرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، أن هناك قضايا لا زلت عالقة ولم يتم الاتفاق عليها، ولأن الأحزاب المختلفة تطالب باتفاقيات ائتلافية كاملة كشرط للانضمام للحكومة، وطلب نتنياهو التمديد لمدة 14 يومًا.

وبحسب موقع (واي نت) الإسرائيلي إن أحد الأسباب الرئيسية للتمديد هو الرغبة في استكمال التشريع الذي سيسمح لرئيس حزب شاس أرييه درعي بالعمل في الحكومة رغم أنه حكم عليه بعقوبة مع وقف التنفيذ، إلى جانب تشريع يسمح بنقل صلاحيات واسعة إلى بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.

أخبار ذات صلة

دعم عسكري أميركي جديد لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار

دعم عسكري أميركي جديد لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار

بوتين يصل قيرغيزستان للمشاركة بقمة الاتحاد الاقتصادي &#34;الأوراسي&#34;

بوتين يصل قيرغيزستان للمشاركة بقمة الاتحاد الاقتصادي "الأوراسي"

صحيفة: واشنطن تنوي فرض عقوبات جديدة على روسيا والصين

صحيفة: واشنطن تنوي فرض عقوبات جديدة على روسيا والصين

(كان): نتنياهو يتقدم بطلب لهرتسوغ بشأن مهلة التفويض لتشكيل الحكومة

(كان): نتنياهو يتقدم بطلب لهرتسوغ بشأن مهلة التفويض لتشكيل الحكومة

وزير إسرائيلي: &#34;بن غفير&#34; سيقودنا لانتفاضة فلسطينية ثالثة

وزير إسرائيلي: "بن غفير" سيقودنا لانتفاضة فلسطينية ثالثة

دينا بولوارتي.. أول امرأة تتولى الرئاسة في بيرو

دينا بولوارتي.. أول امرأة تتولى الرئاسة في بيرو

إيلون ماسك يخسر لقب أغنى رجل في العالم

إيلون ماسك يخسر لقب أغنى رجل في العالم

الحكومة الإسرائيلية الجديدة.. تقدم في المفاوضات بين ليكود وشاس

الحكومة الإسرائيلية الجديدة.. تقدم في المفاوضات بين ليكود وشاس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;المقاومة الشعبية&#34; تنعى الشهيد ضياء الريماوي

"المقاومة الشعبية" تنعى الشهيد ضياء الريماوي

اللجنة الوطنية للإصلاح الإداري تعقد اجتماعاً مع مؤسسات المجتمع المدني والمانحين

اللجنة الوطنية للإصلاح الإداري تعقد اجتماعاً مع مؤسسات المجتمع المدني والمانحين

تجمع الشخصيات المستقلة يدين الجرائم الإسرائيلية ضد شعبنا ويدعو لمحاكمة الاحتلال

تجمع الشخصيات المستقلة يدين الجرائم الإسرائيلية ضد شعبنا ويدعو لمحاكمة الاحتلال

ماجدة المصري تحذر من اتساع الفعل المنظم والمسلح للمستوطنين مع ولادة حكومة نتنياهو

ماجدة المصري تحذر من اتساع الفعل المنظم والمسلح للمستوطنين مع ولادة حكومة نتنياهو

رام الله: الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان داخل محطة وقود

رام الله: الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان داخل محطة وقود

نادي الأسير: الاحتلال يمدد اعتقال والد الشهيد &#34;حامد&#34;

نادي الأسير: الاحتلال يمدد اعتقال والد الشهيد "حامد"

رئيس جمعية رجال الأعمال بغزة يلتقي بسفير المملكة المغربية في فلسطين

رئيس جمعية رجال الأعمال بغزة يلتقي بسفير المملكة المغربية في فلسطين

إثر تعرضه لوعكة صحية.. الرئيس عباس يهاتف وزير الأوقاف مطمئنًا على صحته

إثر تعرضه لوعكة صحية.. الرئيس عباس يهاتف وزير الأوقاف مطمئنًا على صحته

منوعات

شاهد: نانسي عجرم ووائل كفوري يشعلان المسرح بموسم الرياض

شاهد: نانسي عجرم ووائل كفوري يشعلان المسرح بموسم الرياض

بالفيديو: إليسا تحيى حفلاً غنائيًا ضمن فعاليات مونديال قطر والجمهور يتفاعل

بالفيديو: إليسا تحيى حفلاً غنائيًا ضمن فعاليات مونديال قطر والجمهور يتفاعل

فيلم بولندي يحقّق إيرادات ماليّة بقيمة مليون دولار

فيلم بولندي يحقّق إيرادات ماليّة بقيمة مليون دولار

تفاصيل حفل الفنان محمد منير (الكينج) في رأس السنة

تفاصيل حفل الفنان محمد منير (الكينج) في رأس السنة

منصة (جوجل) تكشف الأغاني التي تصدّرت قائمة الأكثر بحثاً لعام 2022

منصة (جوجل) تكشف الأغاني التي تصدّرت قائمة الأكثر بحثاً لعام 2022

بالصور.. عشيقة رونالدو &#34; جورجينا&#34; تستعرض جمالها بصحراء الدوحة

بالصور.. عشيقة رونالدو " جورجينا" تستعرض جمالها بصحراء الدوحة

كريم فهمي يحتفل بعيد ميلاده من الكعبة

كريم فهمي يحتفل بعيد ميلاده من الكعبة

نسرين طافش تتغزل بنفسها.. &#34;يا أرض احفظي ما عليكي&#34;

نسرين طافش تتغزل بنفسها.. "يا أرض احفظي ما عليكي"

هاجر الشرنوبي تهدّد بفضح مُعلمة ابنها عبر منشور على (فيسبوك) ثم تحذفه

هاجر الشرنوبي تهدّد بفضح مُعلمة ابنها عبر منشور على (فيسبوك) ثم تحذفه

حسن الرداد يكشف عن معاناته النفسية بعدة وفاة أمه وسمير غانم ودلال عبدالعزيز

حسن الرداد يكشف عن معاناته النفسية بعدة وفاة أمه وسمير غانم ودلال عبدالعزيز

عربي

مصر تسجل أول إصابة بفيروس جدري القردة

مصر تسجل أول إصابة بفيروس جدري القردة

(حزب الله) يعقب على الجلسة الأولى للحكومة تصريف الأعمال اللبنانية

(حزب الله) يعقب على الجلسة الأولى للحكومة تصريف الأعمال اللبنانية

مقتل شخصين في احتجاجات جنوب العراق

مقتل شخصين في احتجاجات جنوب العراق

السعودية والصين تدخلان مستوى جديدًا من العلاقات

السعودية والصين تدخلان مستوى جديدًا من العلاقات