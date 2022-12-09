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مصر تسجل أول إصابة بفيروس جدري القردة

مصر تسجل أول إصابة بفيروس جدري القردة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، إيجابية حالة إصابة بفيروس جدري القردة (Mpox) لشخص يبلغ من العمر 39 عاما.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه تم اتخاذ الإجراءات الوقائية تجاه المصاب ومخالطيه اللصيقين، ونقل المريض لتلقى العلاج بأحد المستشفيات التابعة للوزارة، مشيرة إلى أن الحالة الصحية العامة للمريض مستقرة.

يأتي اكتشاف هذه الحالة في إطار رفع درجة الاستعداد والجاهزية للأمراض المستجدة ودقة نظام الترصد القومي للأمراض المعدية ذات الأهمية الوبائية الذي يمكنه الاكتشاف الفوري لأي أمراض معدية.

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