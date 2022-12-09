شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة، حملة اعتقالات طالت عددا من المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، اندلعت خلالها مواجهات أخرى بين الشبان وقوات الاحتلال.

ففي رام الله، اعتقلت قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال ثلاثة شبان من محطة وقود في عين سينيا برام الله؛ هم: أحمد عليان، ومحمد المقدادي، وسلطان العموري وجميعهم من مخيم الجلزون في رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الشبان علاء هارون الريماوي وعبد الكريم وائل الريماوي ومحمود عماد الريماوي عقب مداهمة منازلهم في بيت ريما شمال رام الله.

ويأتي اعتقال الشبان الريماوي، بعد ساعات من استشهاد الفتى
ضياء الريماوي، والذي ارتقى برصاص الاحتلال قرب بلدة عابود غرب رام الله.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الفتى هشام حيدر الريماوي بعد أن أصابته بجروح خطيرة مع صديقه الشهيد ضياء الريماوي قرب بلدة عابود غرب رام الله مساء أمس، علما أن الفتى هشام الريماوي طالب بالثانوية العامة.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد حنني عقب اقتحام منزله في بلدة بيت فوريك شرق نابلس، وتفتيشه والتخريب في محتوياته.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حسام مليحات من بلدة بيرنبالا شمال غرب القدس.

واندلعت الليلة الماضية مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في حي عين اللوزة ببلدة سلوان بالقدس المحتلة، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وتصدى الشبان لاقتحام قوات الاحتلال لحي عين اللوزة، وأمطروهم بوابل من الحجارة والمفرقعات النارية.

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