شؤون فلسطينية

قلق مصري من تصاعد عنف الاحتلال ومطالبة بتحرك دولي عاجل

قلق مصري من تصاعد عنف الاحتلال ومطالبة بتحرك دولي عاجل
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعربت جمهورية مصر العربية، عن قلقها البالغ مما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من أعمال عنف بوتيرة متزايدة تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني، وآخرها استشهاد 3 فلسطينيين بمدينة جنين فجر أمس الخميس.

وأوضحت الخارجية المصرية في بيان لها اليوم الجمعة، أن العام الحالي شهد أكبر عدد من الشهداء الفلسطينيين منذ سنوات عديدة، حيث تجاوز 200 شهيد، وهو ما ينذر بمخاطر تدهور الأوضاع نحو المزيد من العنف وإراقة الدماء، محذرةً من التداعيات الخطيرة لاستمرار التصعيد الحالي على الجهود المبذولة لمحاولة إحياء عملية السلام.

ودعت مصر، المجتمع الدولي والدول الكبرى إلى تحمل مسؤولياتها نحو تهدئة الأوضاع وعدم التهاون مع تنامي خطاب التصعيد أو التشدد المؤدي إلى العنف، وتشجيع الأطراف على تهيئة المناخ لكسر الجمود الحالي في عملية السلام.

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