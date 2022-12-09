دعم عسكري أميركي جديد لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار

رام الله - دنيا الوطنتستعد الولايات المتحدة لتقديم حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 275 مليون دولار إلى أوكرانيا تتيح لها قدرات جديدة لهزيمة الطائرات المسيرة وتعزيز دفاعاتها الجوية.وبحسب وكالة "رويترز" فإنه من المتوقع أن تضم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في الحزمة قذائف لمنظومة هيمارس الصاروخية التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن وذخيرة من عيار 155 مليمترا وعربات عسكرية من طراز هامفي ومولدات كهربائية، بحسب المصادر المطلعة والوثيقة.ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق على حزمة المساعدات، كما أحجم متحدث باسم مجلس الأمن القومي عن التعقيب، ويمكن أن تتغير محتويات وحجم حزم المساعدات حتى يوقعها الرئيس.