شؤون فلسطينية

الآلاف يؤدون صلاة الفجر في المسجدين الأقصى والإبراهيمي

الآلاف يؤدون صلاة الفجر في المسجدين الأقصى والإبراهيمي
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أحيا آلاف المصلين، فجر اليوم الجمعة، في المسجدين الأقصى المبارك في القدس المحتلة والإبراهيمي الشريف في الخليل.

 واحتضنت باحات المسجد الأقصى أعداد كبيرة من المصلين الذين أموا المسجد ومصلياته وخاصة المصلى القبلي وأدوا صلاة الفجر.

 وتمكنت أعداد كبيرة من المصلين القادمين من القدس المحتلة وضواحيها وأراضي عام 48 والضفة الغربية من الوصول للمسجد الأقصى.

 وعقب صلاة الفجر رابط مئات المصلين في باحات الأقصى وأقاموا حلقات الذكر وقراءة القرآن، والذي يستمر رباطهم في العادة حتى أداء صلاة الجمعة، ومنهم من يواصل رباطه ليومي الجمعة والسبت.

وفي الخليل، أدى آلاف المواطنين صلاة الفجر في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل، مؤكدين على أن الرباط فيه هو الطريق إلى خلاصه من التهويد ومخططات الاحتلال الاستيطانية.

وشاركت عشائر وعائلات الخليل في حشد الفجر وأداء صلاة فجر الجمعة في المسجد الإبراهيمي، كما قدمت تكية "إبراهيم الخليل" وعدد من العائلات الضيافة للمصلين.

كما شهد فجر اليوم في المسجد الإبراهيمي "زفة" العريس كامل صلاح زاهدة، حيث أنه وفي الآونة الأخيرة شرع عدد من العرسان أن تخرج زفاتهم فجر يوم الجمعة من المسجد الإبراهيمي، أو يتم عقد القران في باحاته.

 وشدد المشاركون في المسجدين الأقصى والإبراهيمي، على أهمية التصدي لأطماع ومخططات المستوطنين التهويدية.

 وتتواصل الدعوات الفلسطينية، بضرورة الحشد بشكل واسع وتكثيف الرباط في المسجد الأقصى المبارك خلال الأيام المقبلة والمشاركة في صلاة الفجر فيه، في ظل نية المستوطنين زيادة اقتحاماتهم للمسجد وإحياء أعيادهم اليهودية داخل باحاته.

أخبار ذات صلة

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الجمعة

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الجمعة

الطقس: أجواء صافية والحرارة أعلى من معدلها

الطقس: أجواء صافية والحرارة أعلى من معدلها

وزارة الأسرى: الأسير أحمد السكني يدخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال

وزارة الأسرى: الأسير أحمد السكني يدخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال

&#34;المقاومة الشعبية&#34; تنعى الشهيد ضياء الريماوي

"المقاومة الشعبية" تنعى الشهيد ضياء الريماوي

معايعة تضيء شجرة الميلاد في بيت ساحور

معايعة تضيء شجرة الميلاد في بيت ساحور

اللجنة الوطنية للإصلاح الإداري تعقد اجتماعاً مع مؤسسات المجتمع المدني والمانحين

اللجنة الوطنية للإصلاح الإداري تعقد اجتماعاً مع مؤسسات المجتمع المدني والمانحين

تجمع الشخصيات المستقلة يدين الجرائم الإسرائيلية ضد شعبنا ويدعو لمحاكمة الاحتلال

تجمع الشخصيات المستقلة يدين الجرائم الإسرائيلية ضد شعبنا ويدعو لمحاكمة الاحتلال

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري بحق الأسير أمير اشتيه

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري بحق الأسير أمير اشتيه

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;المقاومة الشعبية&#34; تنعى الشهيد ضياء الريماوي

"المقاومة الشعبية" تنعى الشهيد ضياء الريماوي

اللجنة الوطنية للإصلاح الإداري تعقد اجتماعاً مع مؤسسات المجتمع المدني والمانحين

اللجنة الوطنية للإصلاح الإداري تعقد اجتماعاً مع مؤسسات المجتمع المدني والمانحين

تجمع الشخصيات المستقلة يدين الجرائم الإسرائيلية ضد شعبنا ويدعو لمحاكمة الاحتلال

تجمع الشخصيات المستقلة يدين الجرائم الإسرائيلية ضد شعبنا ويدعو لمحاكمة الاحتلال

ماجدة المصري تحذر من اتساع الفعل المنظم والمسلح للمستوطنين مع ولادة حكومة نتنياهو

ماجدة المصري تحذر من اتساع الفعل المنظم والمسلح للمستوطنين مع ولادة حكومة نتنياهو

رام الله: الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان داخل محطة وقود

رام الله: الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان داخل محطة وقود

نادي الأسير: الاحتلال يمدد اعتقال والد الشهيد &#34;حامد&#34;

نادي الأسير: الاحتلال يمدد اعتقال والد الشهيد "حامد"

رئيس جمعية رجال الأعمال بغزة يلتقي بسفير المملكة المغربية في فلسطين

رئيس جمعية رجال الأعمال بغزة يلتقي بسفير المملكة المغربية في فلسطين

إثر تعرضه لوعكة صحية.. الرئيس عباس يهاتف وزير الأوقاف مطمئنًا على صحته

إثر تعرضه لوعكة صحية.. الرئيس عباس يهاتف وزير الأوقاف مطمئنًا على صحته

منوعات

شاهد: نانسي عجرم ووائل كفوري يشعلان المسرح بموسم الرياض

شاهد: نانسي عجرم ووائل كفوري يشعلان المسرح بموسم الرياض

بالفيديو: إليسا تحيى حفلاً غنائيًا ضمن فعاليات مونديال قطر والجمهور يتفاعل

بالفيديو: إليسا تحيى حفلاً غنائيًا ضمن فعاليات مونديال قطر والجمهور يتفاعل

فيلم بولندي يحقّق إيرادات ماليّة بقيمة مليون دولار

فيلم بولندي يحقّق إيرادات ماليّة بقيمة مليون دولار

تفاصيل حفل الفنان محمد منير (الكينج) في رأس السنة

تفاصيل حفل الفنان محمد منير (الكينج) في رأس السنة

منصة (جوجل) تكشف الأغاني التي تصدّرت قائمة الأكثر بحثاً لعام 2022

منصة (جوجل) تكشف الأغاني التي تصدّرت قائمة الأكثر بحثاً لعام 2022

بالصور.. عشيقة رونالدو &#34; جورجينا&#34; تستعرض جمالها بصحراء الدوحة

بالصور.. عشيقة رونالدو " جورجينا" تستعرض جمالها بصحراء الدوحة

كريم فهمي يحتفل بعيد ميلاده من الكعبة

كريم فهمي يحتفل بعيد ميلاده من الكعبة

نسرين طافش تتغزل بنفسها.. &#34;يا أرض احفظي ما عليكي&#34;

نسرين طافش تتغزل بنفسها.. "يا أرض احفظي ما عليكي"

هاجر الشرنوبي تهدّد بفضح مُعلمة ابنها عبر منشور على (فيسبوك) ثم تحذفه

هاجر الشرنوبي تهدّد بفضح مُعلمة ابنها عبر منشور على (فيسبوك) ثم تحذفه

حسن الرداد يكشف عن معاناته النفسية بعدة وفاة أمه وسمير غانم ودلال عبدالعزيز

حسن الرداد يكشف عن معاناته النفسية بعدة وفاة أمه وسمير غانم ودلال عبدالعزيز

عربي

(حزب الله) يعقب على الجلسة الأولى للحكومة تصريف الأعمال اللبنانية

(حزب الله) يعقب على الجلسة الأولى للحكومة تصريف الأعمال اللبنانية

مقتل شخصين في احتجاجات جنوب العراق

مقتل شخصين في احتجاجات جنوب العراق

السعودية والصين تدخلان مستوى جديدًا من العلاقات

السعودية والصين تدخلان مستوى جديدًا من العلاقات

خبير فلكي أردني: المريخ سيحتجب خلف القمر الخميس المقبل

خبير فلكي أردني: المريخ سيحتجب خلف القمر الخميس المقبل