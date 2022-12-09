الآلاف يؤدون صلاة الفجر في المسجدين الأقصى والإبراهيمي

رام الله - دنيا الوطنأحيا آلاف المصلين، فجر اليوم الجمعة، في المسجدين الأقصى المبارك في القدس المحتلة والإبراهيمي الشريف في الخليل.واحتضنت باحات المسجد الأقصى أعداد كبيرة من المصلين الذين أموا المسجد ومصلياته وخاصة المصلى القبلي وأدوا صلاة الفجر.وتمكنت أعداد كبيرة من المصلين القادمين من القدس المحتلة وضواحيها وأراضي عام 48 والضفة الغربية من الوصول للمسجد الأقصى.وعقب صلاة الفجر رابط مئات المصلين في باحات الأقصى وأقاموا حلقات الذكر وقراءة القرآن، والذي يستمر رباطهم في العادة حتى أداء صلاة الجمعة، ومنهم من يواصل رباطه ليومي الجمعة والسبت.وفي الخليل، أدى آلاف المواطنين صلاة الفجر في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل، مؤكدين على أن الرباط فيه هو الطريق إلى خلاصه من التهويد ومخططات الاحتلال الاستيطانية.وشاركت عشائر وعائلات الخليل في حشد الفجر وأداء صلاة فجر الجمعة في المسجد الإبراهيمي، كما قدمت تكية "إبراهيم الخليل" وعدد من العائلات الضيافة للمصلين.كما شهد فجر اليوم في المسجد الإبراهيمي "زفة" العريس كامل صلاح زاهدة، حيث أنه وفي الآونة الأخيرة شرع عدد من العرسان أن تخرج زفاتهم فجر يوم الجمعة من المسجد الإبراهيمي، أو يتم عقد القران في باحاته.وشدد المشاركون في المسجدين الأقصى والإبراهيمي، على أهمية التصدي لأطماع ومخططات المستوطنين التهويدية.وتتواصل الدعوات الفلسطينية، بضرورة الحشد بشكل واسع وتكثيف الرباط في المسجد الأقصى المبارك خلال الأيام المقبلة والمشاركة في صلاة الفجر فيه، في ظل نية المستوطنين زيادة اقتحاماتهم للمسجد وإحياء أعيادهم اليهودية داخل باحاته.