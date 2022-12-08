وزارة الأسرى: الأسير أحمد السكني يدخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال



يذكر أن الأسير السكنى معتقل منذ تاريخ 9 كانون الأول/ ديسمبر 2002 ويقضي حكما بالسجن لمدة (27عاما)، بتهمة مقاومة الاحتلال والانتماء للجهاد الاسلامي، وهو متزوج.



كما يشار إلى أن الموت غيب الابن الوحيد له (طارق) عام 2013 وكان يبلغ من العمر (12 عاما) وذلك في حادث سير مؤلم شمال مدينة غزة أثناء رحلة ترفيهية لأبناء الأسرى؛ فيما رزق بعد وفاة نجله بعامين بتوأم ولد وبنت اسماهما (معتز وسوار) بعد نجاحه بتهريب نطفة من داخل السجون.





رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الأسرى، يوم الخميس، بأن الأسير أحمد رشاد السكني (44عاما) من غزة دخل اليوم، عامه الـ21 على التوالي في سجون الاحتلال الاسرائيلي، وينضم إلى قائمة "عمداء الأسرى".