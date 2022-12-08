"المقاومة الشعبية" تنعى الشهيد ضياء الريماوي





وأكدت الحركة أن "دماء الشهداء لن تذهب هدراً وندعو الشباب الثائر والمقاومين للمزيد من حالات الاشتباك والرد بكافة الوسائل على غطرسة المحتل".



وأضافت: "نسأل الله أن يتقبل الشهيد ضياء الريماوي لنعاهد الله تعالى ونعاهد جماهير شعبنا الفلسطيني المجاهد على أن نبقى الأوفياء لشهدائنا وأن نسير على الدرب الذي سلكوه حتى يندحر العدو الغاشم عن أرضنا المباركة أو نلقى الله شهداء".





رام الله - دنيا الوطننعت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، الخميس، الشهيد ضياء محمد شفيق الريماوي (17 عامًا)، والذي استشهد برصاص قوات الاحتلال قرب قرية عابود شمال غرب رام الله مساء اليوم.