شؤون فلسطينية

معايعة تضيء شجرة الميلاد في بيت ساحور

معايعة تضيء شجرة الميلاد في بيت ساحور
جانب من مشاركة الوزير رُلى معايعة في إضاءة شجرة الميلاد
رام الله - دنيا الوطن
أضاءت وزيرة السياحة والآثار رُلى معايعة شجرة الميلاد في مدينة بيت ساحور، وذلك بحضور محافظ بيت لحم كامل حميد ورئيس بلدية ساحور هاني الحايك ولفيف من الشخصيات الدينية والرسمية والدولية والوطنية وعدد من ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين.

وافتتحت معايعة حديثها بالترحم على شهداء فلسطين الذين قدموا الغالي والنفيس في سبيل تحرر الوطن، متمنية الشفاء العاجل للجرحى والحرية لأسرى الحرية.

وقالت في كلمتها: "اسمحوا لي أن انقل لكم تحيات الرئيس محمود عباس وتحيات د. محمد اشتية، رئيس مجلس الوزراء الذي وبالنيابة عنه نضيء شجرة الميلاد في مدينة حقل الرعاة مدينة بيت ساحور، لنحتفل سويا بإنارة شجرة الميلاد والتي هي رسالة الأمل والعدالة والسلام والمحبة".

وأضافت معايعة أن عيد الميلاد هذا العام يأتي ونحن نعيش حالة من الانتعاش السياحي بعد فترة صعبة من الركود نتيجة الوباء البغيض، حيث نجحنا في إعادة دوران عجلة السياحة الوافدة الأجنبية من جديد بعد أن نجحنا في تنشيط السياحة الداخلية والسياحة من أهلنا من الـ 48. 

وأكدت على أهمية الحفاظ على الموروث الثقافي الفلسطيني والتراث المادي ونثبت فلسطين على خارطة السياحة العالمية كمقصد سياحي مستقل، وننقل من خلال السياح والزوار رسالة فلسطين للعالم. 

وختمت معايعة كلمتها بتقديم جزيل الشكر والتقدير لكل من ساهم في نجاح هذا الحفل من بلدية بيت ساحور ومجلس الكنائس والكشافة ورجال الأمن، متمنية للجميع أعياد ميلاد مجيدة وأن نحتفل العام القادم وقد عم السلام على أرض السلام.   

وبدوره، قال رئيس بلدية بيت ساحور هاني الحايك: "أننا كشعب فلسطيني خلقنا للحياة والعيش على هذه الأرض، ولن نرحل عنها مهما عانينا من ظلم، وهي هذا اليوم نعلن انطلاق أعياد الميلاد المجيدة في هذه المدينة المميزة والمقاومة، نحتفل بالرغم من الجراح ولكن ولأجل الوطن سنحتفل بعيد الميلاد".

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