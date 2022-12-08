اللجنة الوطنية للإصلاح الإداري تعقد اجتماعاً مع مؤسسات المجتمع المدني والمانحين

*اللجنة الوطنية للإصلاح الإداري تعقد اجتماعاً مع مؤسسات المجتمع المدنيوالمانحين**رام الله- عقدت اللجنة الوطنية للإصلاح الإداري، اليوم الخميس، اجتماعا معاللجنة المساندة لها وممثلي مؤسسات المجتمع المدني وممثلي الجهات المانحة وعددمن المؤسسات الدولية، وذلك في حرم المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة. جاذذلك لمناقشة مواضيع تتعلق بأدوات وأساليب الإصلاحات الإدارية في كافة القطاعاتالدولة (مدني، أمني وعسكري، خاص، أهلي، مجتمع مدني، أكاديمي). وتحدث المستشارعلي مهنا مستشار السيد الرئيس للشؤون القانونية ورئيس اللجنة الوطنية للإصلاححول أسباب تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها وتكامل الأدوار مع الحكومة فيعمليات إصلاح القوانين والهيكليات المستهدفة. واستعرض رئيس ديوان الموظفينالعام موسى أبو زيد عضو اللجنة الوطنية للإصلاح مشروع اصلاح قانون الخدمةالمدنية. وناقش اللواء يوسف دخل الله رئيس هيئة التنظيم والإدارة لقوى الأمن،وعضو اللجنة الوطنية للإصلاح، الإشكاليات التي تتعلق في الخدمة بقوى الأمنوالحلول. وعرض الدكتور ماجد الحلو رئيس هيئة التقاعد العام وعضو اللجنةالوطنية للإصلاح، مشاكل ومعالجات تتعلق بقانون التقاعد العام. يذكر أن سيادةالرئيس محمود عباس أصدر العام الماضي، مرسوماً رئاسياً بتشكيل اللجنة برئاسةالمستشار القانوني لرئيس الدولة، فيما تضم في عضويتها: أمين عام مجلس الوزراء،ورئيس ديوان الموظفين العام، ورئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، ورئيسهيئة التقاعد العام، ورئيس هيئة التنظيم والإدارة، ووزير العدل، وممثلا عنالصندوق القومي، وممثلا عن وزارة المالية، وممثلا عن وزارة الخارجية وشؤونالمغتربين، وممثلا عن جهاز المخابرات العامة.وتتولى هذه اللجنة، دراسةالقوانين والأنظمة والهيكليات التي يستند إليها البناء المؤسسي في الدولة وكلما يتعلق بالوظيفة العمومية لجهة اصلاحها وتطويرها وترشيق هيكلياتها وترشيدنفقاتها وتحسين أدائها، وضبط العلاقة الوظيفية والبنيوية ما بينها وبينالمؤسسات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.*