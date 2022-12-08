دولي

(كان): نتنياهو يتقدم بطلب لهرتسوغ بشأن مهلة التفويض لتشكيل الحكومة

(كان): نتنياهو يتقدم بطلب لهرتسوغ بشأن مهلة التفويض لتشكيل الحكومة
نتنياهو وهرتسوغ
رام الله - دنيا الوطن
تقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي المُكلف، بنيامين نتنياهو، بطلب لرئيس إسرائيل يتسحاق هرتسوغ، بشأن مهلة تشكيل الحكومة الجديدة. 

ووفق قناة (كان) الإسرائيلية، فإن نتياهو تقدم بطلب لهرتسوغ بشأن تمديد مهلة تشكيل الحكومة الجديدة مدة أسبوعين إضافيين. 

في السياق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، أن نتنياهو حاول تمرير قوانين تشريعية قبل إعلان تشكيل الحكومة. 

وبحسب (القناة 12)، سيسعى نتنياهو إلى سن قوانين في عملية تشريعية خاطفة، وسيتم خلالها تعديل "قانون أساس: الحكومة"، بحيث يسمح بتعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، المدان بالفساد، وزيرا. 

ووفقاً للقناة، هناك قانون آخر سيتم سنّه بشكل خاطف، يتعلق بتوسيع صلاحيات وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، كذلك سيسعى ائتلاف نتنياهو إلى قانون الالتفاف على المحكمة بحيث يتم منعها من شطب قوانين يسنها (كنيست).

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