شؤون فلسطينية

تجمع الشخصيات المستقلة يدين الجرائم الإسرائيلية ضد شعبنا ويدعو لمحاكمة الاحتلال

تجمع الشخصيات المستقلة يدين الجرائم الإسرائيلية ضد شعبنا ويدعو لمحاكمة الاحتلال
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أدان تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة برئاسة الدكتور ياسر الوادية، عضو الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس التجمع الجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد شعبنا، وسياسة الإعدامات التي تنتهجها قوات الاحتلال بشكل يومي في محافظات الوطن الشمالية، والتي راح ضحيتها خمسة شهداء اليوم وأمس.

ودعا التجمع في بيان صحفي المجتمع الدولي إلى الكف عن سياسة الكيل بمكيالين والصمت الرهيب على جرائم الاحتلال.

وقال الأستاذ مراد الريس، عضو قيادة تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة: إن تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة ينظر بخطورة بالغة لمواصلة الاحتلال عدوانه وجرائمه ضد شعبنا الأعزل في مختلف محافظات الوطن والتي كان آخرها استشهاد الفتى ضياء محمد شفيق الريماوي غرب رام الله مساء اليوم.

وأكد أن هذه الجرائم لا يمكن أن تتم لولا الغطاء الأمريكي والصمت الدولي والضعف العربي، داعيًا في الوقت نفسه إلى محاكمة قادة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لإجباره على وقف جرائمه.

وتابع الريس أن "إفلات مجرمي الحرب الإسرائيليين من العقاب شجعهم على التمادي في هذه الجرائم، وهو ما يتطلب توفير الحماية الدولية لشعبنا الأعزل".

وجدد مطالبته للمجتمع الدولي بضرورة القيام بدوره تجاه حماية المدنيين الفلسطينيين الذين يتعرضون بشكل يومي للبطش والقتل والترهيب والاعتقال والهدم والتجريف من قبل آلة الحرب الإسرائيلية والمستوطنين.

كما دعا الريس القوى والفصائل الفلسطينية إلى العمل الجاد من أجل تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام، والتوحد في خندق واحد والتفرغ لمواجهة الاحتلال وما يحيكه لشعبنا.

أخبار ذات صلة

اللجنة الوطنية للإصلاح الإداري تعقد اجتماعاً مع مؤسسات المجتمع المدني والمانحين

اللجنة الوطنية للإصلاح الإداري تعقد اجتماعاً مع مؤسسات المجتمع المدني والمانحين

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري بحق الأسير أمير اشتيه

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري بحق الأسير أمير اشتيه

ماجدة المصري تحذر من اتساع الفعل المنظم والمسلح للمستوطنين مع ولادة حكومة نتنياهو

ماجدة المصري تحذر من اتساع الفعل المنظم والمسلح للمستوطنين مع ولادة حكومة نتنياهو

رام الله: الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان داخل محطة وقود

رام الله: الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان داخل محطة وقود

نادي الأسير: الاحتلال يمدد اعتقال والد الشهيد &#34;حامد&#34;

نادي الأسير: الاحتلال يمدد اعتقال والد الشهيد "حامد"

رئيس جمعية رجال الأعمال بغزة يلتقي بسفير المملكة المغربية في فلسطين

رئيس جمعية رجال الأعمال بغزة يلتقي بسفير المملكة المغربية في فلسطين

إثر تعرضه لوعكة صحية.. الرئيس عباس يهاتف وزير الأوقاف مطمئنًا على صحته

إثر تعرضه لوعكة صحية.. الرئيس عباس يهاتف وزير الأوقاف مطمئنًا على صحته

&#34;الاتصالات&#34; بغزة تعقب على رفع سعر خدمات الإنترنت اللاسلكي

"الاتصالات" بغزة تعقب على رفع سعر خدمات الإنترنت اللاسلكي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تجمع الشخصيات المستقلة يدين الجرائم الإسرائيلية ضد شعبنا ويدعو لمحاكمة الاحتلال

تجمع الشخصيات المستقلة يدين الجرائم الإسرائيلية ضد شعبنا ويدعو لمحاكمة الاحتلال

ماجدة المصري تحذر من اتساع الفعل المنظم والمسلح للمستوطنين مع ولادة حكومة نتنياهو

ماجدة المصري تحذر من اتساع الفعل المنظم والمسلح للمستوطنين مع ولادة حكومة نتنياهو

رام الله: الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان داخل محطة وقود

رام الله: الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان داخل محطة وقود

نادي الأسير: الاحتلال يمدد اعتقال والد الشهيد &#34;حامد&#34;

نادي الأسير: الاحتلال يمدد اعتقال والد الشهيد "حامد"

رئيس جمعية رجال الأعمال بغزة يلتقي بسفير المملكة المغربية في فلسطين

رئيس جمعية رجال الأعمال بغزة يلتقي بسفير المملكة المغربية في فلسطين

إثر تعرضه لوعكة صحية.. الرئيس عباس يهاتف وزير الأوقاف مطمئنًا على صحته

إثر تعرضه لوعكة صحية.. الرئيس عباس يهاتف وزير الأوقاف مطمئنًا على صحته

دعوات لمساندة أهالي حي وادي قدوم وأداء صلاة الجمعة بجوار بنايتهم المهددة

دعوات لمساندة أهالي حي وادي قدوم وأداء صلاة الجمعة بجوار بنايتهم المهددة

‎ جلسة استثنائية حول المخططات الإقليمية لمنطقة شمال غرب جنين ومنطقة وسط الأغوار

‎ جلسة استثنائية حول المخططات الإقليمية لمنطقة شمال غرب جنين ومنطقة وسط الأغوار

منوعات

شاهد: نانسي عجرم ووائل كفوري يشعلان المسرح بموسم الرياض

شاهد: نانسي عجرم ووائل كفوري يشعلان المسرح بموسم الرياض

بالفيديو: إليسا تحيى حفلاً غنائيًا ضمن فعاليات مونديال قطر والجمهور يتفاعل

بالفيديو: إليسا تحيى حفلاً غنائيًا ضمن فعاليات مونديال قطر والجمهور يتفاعل

فيلم بولندي يحقّق إيرادات ماليّة بقيمة مليون دولار

فيلم بولندي يحقّق إيرادات ماليّة بقيمة مليون دولار

تفاصيل حفل الفنان محمد منير (الكينج) في رأس السنة

تفاصيل حفل الفنان محمد منير (الكينج) في رأس السنة

منصة (جوجل) تكشف الأغاني التي تصدّرت قائمة الأكثر بحثاً لعام 2022

منصة (جوجل) تكشف الأغاني التي تصدّرت قائمة الأكثر بحثاً لعام 2022

بالصور.. عشيقة رونالدو &#34; جورجينا&#34; تستعرض جمالها بصحراء الدوحة

بالصور.. عشيقة رونالدو " جورجينا" تستعرض جمالها بصحراء الدوحة

كريم فهمي يحتفل بعيد ميلاده من الكعبة

كريم فهمي يحتفل بعيد ميلاده من الكعبة

نسرين طافش تتغزل بنفسها.. &#34;يا أرض احفظي ما عليكي&#34;

نسرين طافش تتغزل بنفسها.. "يا أرض احفظي ما عليكي"

هاجر الشرنوبي تهدّد بفضح مُعلمة ابنها عبر منشور على (فيسبوك) ثم تحذفه

هاجر الشرنوبي تهدّد بفضح مُعلمة ابنها عبر منشور على (فيسبوك) ثم تحذفه

حسن الرداد يكشف عن معاناته النفسية بعدة وفاة أمه وسمير غانم ودلال عبدالعزيز

حسن الرداد يكشف عن معاناته النفسية بعدة وفاة أمه وسمير غانم ودلال عبدالعزيز

عربي

(حزب الله) يعقب على الجلسة الأولى للحكومة تصريف الأعمال اللبنانية

(حزب الله) يعقب على الجلسة الأولى للحكومة تصريف الأعمال اللبنانية

مقتل شخصين في احتجاجات جنوب العراق

مقتل شخصين في احتجاجات جنوب العراق

السعودية والصين تدخلان مستوى جديدًا من العلاقات

السعودية والصين تدخلان مستوى جديدًا من العلاقات

خبير فلكي أردني: المريخ سيحتجب خلف القمر الخميس المقبل

خبير فلكي أردني: المريخ سيحتجب خلف القمر الخميس المقبل