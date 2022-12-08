تجمع الشخصيات المستقلة يدين الجرائم الإسرائيلية ضد شعبنا ويدعو لمحاكمة الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأدان تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة برئاسة الدكتور ياسر الوادية، عضو الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس التجمع الجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد شعبنا، وسياسة الإعدامات التي تنتهجها قوات الاحتلال بشكل يومي في محافظات الوطن الشمالية، والتي راح ضحيتها خمسة شهداء اليوم وأمس.ودعا التجمع في بيان صحفي المجتمع الدولي إلى الكف عن سياسة الكيل بمكيالين والصمت الرهيب على جرائم الاحتلال.وقال الأستاذ مراد الريس، عضو قيادة تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة: إن تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة ينظر بخطورة بالغة لمواصلة الاحتلال عدوانه وجرائمه ضد شعبنا الأعزل في مختلف محافظات الوطن والتي كان آخرها استشهاد الفتى ضياء محمد شفيق الريماوي غرب رام الله مساء اليوم.وأكد أن هذه الجرائم لا يمكن أن تتم لولا الغطاء الأمريكي والصمت الدولي والضعف العربي، داعيًا في الوقت نفسه إلى محاكمة قادة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لإجباره على وقف جرائمه.وتابع الريس أن "إفلات مجرمي الحرب الإسرائيليين من العقاب شجعهم على التمادي في هذه الجرائم، وهو ما يتطلب توفير الحماية الدولية لشعبنا الأعزل".وجدد مطالبته للمجتمع الدولي بضرورة القيام بدوره تجاه حماية المدنيين الفلسطينيين الذين يتعرضون بشكل يومي للبطش والقتل والترهيب والاعتقال والهدم والتجريف من قبل آلة الحرب الإسرائيلية والمستوطنين.كما دعا الريس القوى والفصائل الفلسطينية إلى العمل الجاد من أجل تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام، والتوحد في خندق واحد والتفرغ لمواجهة الاحتلال وما يحيكه لشعبنا.