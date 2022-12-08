الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري بحق الأسير أمير اشتيه

رام الله - دنيا الوطنجددت محكمة الاحتلال العسكرية، اليوم الخميس، الاعتقال الإداري بحق الأسير أمير اشتية، من مدينة نابلس لمدة أربعة شهور جديدة.وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الأسير اشتية منتصف نيسان/ إبريل الماضي، بعد دهم واقتحام منزله في حي رفيديا بمدينة نابلس، بعد قرابة العام من الإفراج عنه من سجون الاحتلال.ففي شهر كانون الثاني/ يناير لعام 2021 أفرج عن اشتية من السجن بعد قضائه 26 شهرا في سجون الاحتلال، ودفعه غرامة مالية أربعة آلاف شيكل.وتجدر الإشارة إلى أن الأسير اشتيه اعتقل أربع مرات متتالية، أولها في عام 2013 عندما فاز بعضوية مجلس اتحاد الطلبة، على إثر نشاطه الطلابي في الكتلة الإسلامية بجامعة النجاح الوطنية، وحكم عليه بالسجن لمدة تسعة شهور وحرم من سنة دراسية كاملة.