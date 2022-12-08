ماجدة المصري تحذر من اتساع الفعل المنظم والمسلح للمستوطنين مع ولادة حكومة نتنياهو





ودعت المصري إلى مرحلة انتقالية تتجاوز حالة الانقسام وترسي الأساس لإعادة البناء الشامل، والتوافق عبر طاولة الحوار الشامل على خطة وطنية متكاملة يتم جدولتها زمنيا، وتنفذ بما يضمن التوازي والتزامن بين مسارين متداخلين، مسار ضمان التمثيل الشامل والشراكة الوطنية في كافة مؤسسات م.ت.ف. ومسار توحيد مؤسسات السلطة.



واختتمت تصريحها قائلة: إن قرارات المجلسين الوطني والمركزي التي جرى التوافق وطنيا عليها، شكلت الاستراتيجية الوطنية البديلة لاستراتيجية المفاوضات العبثية التي بنيت على اتفاقية أوسلو، وأن المشكلة تكمن في استمرار المراوغة وعدم تنفيذها، بسبب استمرار المراهنة على المفاوضات والرباعية والتعلق بالوهم الأمريكي والبحث عن أفق سياسي جديد.



ودعت المصري إلى حل صفري للصراع مع الفلسطينيين، يقوم على الاستيلاء على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وانتزاعها من أصحابها ومالكيها، هذا في ظل وجود معارضة سياسية هشة تفككت العلاقات بين أطرافها.وأضافت: نحن في حالة اشتباك مباشر كشعب فلسطيني في كافة أماكن تواجده مع المشروع "الصهيوني" الاستيطاني التصوفي، الذي يقوده في هذه المرحلة اليمين الفاشي، والذي يتطلب مواجهة شاملة من جميع الفلسطينيين بجميع تجمعاتهم، وهذا يتطلب فتح حوار مع فلسطيني الداخل في العام 1948، ومع الشتات عبر لقاء وطني جامع لتحديد طبيعة المهام وتكاملها للتصدي للفاشية الإسرائيلية.وقالت المصري: إن "خطورة المرحلة وطبيعة التحديات تتطلب المعالجة الفورية لأزمة النظام السياسي واستمرار الانقسام الفلسطيني الداخلي، الذي يشكل المعيق الرئيسي أمام تحول الهبات الانتفاضية العظيمة وتضحيات ونضال شباب فلسطين إلى انتفاضة شاملة على طريق العصيان الوطني للاستعمار الاستيطاني".وتابعت: إننا ندرك بعمق أن الانتخابات العامة والشاملة لمؤسسات السلطة ومنظمة التحرير وفق نظام التمثيل النسبي الكامل هي المدخل الضروري لإنهاء الانقسام والتفرد ولبناء الوحدة والشراكة على أسس ديمقراطية، ولذا فإن الجبهة الديمقراطية كانت قد دعت في مبادرتها التي أطلقتها مطلع عام 2022 - لحين توفر الشروط لإجراء الانتخابات.