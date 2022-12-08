رئيس جمعية رجال الأعمال بغزة يلتقي بسفير المملكة المغربية في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنالتقى أحمد أبو عيدة، رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة بسفير المملكة المغربية في فلسطين عبد الرحيم مزيان.جاء ذلك خلال زيارة أبو عيدة للسفارة في مدينة رام الله، وأكد السفير على عمق العلاقة بين فلسطين والمملكة المغربية وسعيها الدائم لتعزيزها بما يساهم بزيادة أواصر الأخوة بين البلدين.وشدد السفير مزيان أن فلسطين والمغرب شعب واحد ولن تتواني بلاده في تقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني.وبحث أبو عيدة مع السفير سبل التعاون لخدمة رجال الأعمال والاتفاق على تسريع حصولهم على التأشيرة المغربية.وشكر أبو عيدة الملك محمد السادس بن الحسن والمملكة المغربية حكومةً وشعباً على الدعم اللامحدود للقضية الفلسطينية وشعبنا لاسيما من خلال ترأس لجنة القدس وحماية المقدسات الإسلامية في الأراضي الفلسطينية والدفاع عنها.وفي ختام اللقاء، هنأ أبو عيدة منتخب المغرب على فوزه في مباراته الأخيرة مع اسبانيا وتأهله لربع نهائي كأس العالم، وصفاً إياه بالإنجاز العربي الغير مسبوق، متمنياً لهم التوفيق و التقدم في باقي مشوار المونديال.