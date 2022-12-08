شؤون فلسطينية

"الاتصالات" بغزة تعقب على رفع سعر خدمات الإنترنت اللاسلكي

"الاتصالات" بغزة تعقب على رفع سعر خدمات الإنترنت اللاسلكي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزة مساء اليوم الخميس، تصريحاً للتعقيب على ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي حول رفع أسعار خدمات الإنترنت.

وقال الوزارة في بيانها، إنها تابعت ما تم تداوله بشأن رفع أسعار الإنترنت ما بين الشركات المزودة لخدمات الإنترنت اللاسلكي وأصحاب الشبكات التابعة لها والمنتشرة في جميع مناطق قطاع غزة.

وأكدت الوزارة حرصها الشديد لمعالجة هذا الموضوع وعمل ما يلزم وفق الأصول حسب التعاقدات بين الشركات المعنية؛ وبما يضمن تحقيق مصلحة المواطن وتلقيه لخدمات الانترنت بأعلى جودة وبأقل الأسعار، علما أن الأسعار حاليا كما هي ولم يطرأ عليها أي تغير يذكر.

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