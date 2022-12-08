دعوات لمساندة أهالي حي وادي قدوم وأداء صلاة الجمعة بجوار بنايتهم المهددة

رام الله - دنيا الوطندعت جهات مقدسية وفلسطينية، لمساندة 11 عائلة مقدسية، ضد قرار هدم الاحتلال لبنايتهم، وأداء صلاة الجمعة غدا بجوار البناية في واد قدوم ببلدة سلوان.وأكدت الدعوات أن 11 عائلة مقدسية في حي واد قدوم ببلدة سلوان، يتهددهم خطر فقدان مأواهم الوحيد بأي لحظ، بعدما قرر الاحتلال هدم بنايتهم السكنية.وطالبت الأهالي بالوقوف بجانبهم العائلات المهددة بالتشرد وهدم منازلهم.وأضافت الدعوات: "يا أبناء القدس الأحرار فلنعقد العزم على تلبية نداء الواجب ونقف بحزم تجاه سياسية هدم المنازل بمدينة القدس والدفاع عن أي منزل يتهدده الهدم".وأصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين الماضي، قرارا يقضي بهدم بناية سكنية في حي واد قدوم ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى.ورفضت محاكم الاحتلال تأجيل أو تجميد هدم البناية، وأمهلت ساكنيها حتى 7 ديسمبر لتنفيذ الهدم، والا ستقوم آلياتها بتنفيذ الهدم وتحميل السكان تكاليفه.وكانت الأسر قد تلقت في شهر يونيو الماضي قراراً بالهدم، ومن بينها أسرتان ستهجّران للمرة الثانية في غضون سنتين بعد عمليات هدم سابقة.