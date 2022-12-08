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‎ جلسة استثنائية حول المخططات الإقليمية لمنطقة شمال غرب جنين ومنطقة وسط الأغوار

‎ جلسة استثنائية حول المخططات الإقليمية لمنطقة شمال غرب جنين ومنطقة وسط الأغوار
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ترأس وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، اليوم الخميس، جلسة استثنائية لمجلس التنظيم الأعلى، بحضور أعضاء المجلس من وكلاء الوزرات والجهات ذات العلاقة، تقرر فيها تكليف الإدارة العامة للتنظيم والتخطيط العمراني التنسيق والمتابعة مع اللجان الإقليمية والوزارات والمؤسسات الشريكة لدراسة المخططات الهيكلية وتقديم توصياتها بخصوص المخططات الإقليمية لمنطقة شمال غرب جنين ومنطقة وسط الأغوار.

‎ووافق المجلس على وضع مشروع مخطط هيكلي لبلدات دار صلاح، والشواورة، والخاص في محافظة بيت لحم موضع التنفيذ، كما تمت الموافقة على التوسعة التنظيمية للمنطقة الصناعية البيئية في زهرة الفنجان بمحافظة جنين.

‎ ومنح المجلس تسهيلات لأبنية قائمة وضمن فترة محدودة في التجمعات (عورتا، وقصرة)، وأجل البت وتكليف اللجنة الاقليمية بالمتابعة لإنهاء دراسة المخطط الهيكلي المودع للاعتراضات لبلدة عقربا، وفق طلب من اللجنة المحلية بمنح تسهيلات لأبنية قائمة.

‎وكلف المجلس الإدارة العامة للتنظيم والتخطيط العمراني بالتنسيق مع وزارة الزراعة دراسة طلب تسهيلات لأحكام الفراز على الاراضي خارج حدود المخطط الهيكلي في محافظة سلفيت.

ومنح المجلس تسهيلات على أحكام الأراضي المصنفة سكن زراعي داخل حدود المخطط الهيكلي في بلدة النويعمة والديوك الفوقا.

‎كما وكلف المجلس وحدة تخطيط الشمال التنسيق مع اللجنة المحلية إعداد مخطط معدل لتغيير صفة الاستعمال لجامعة نابلس المهنية.

‎وقرر المجلس إضافة على قرارات سابقة بخصوص مخططات هيكلية في بلدتي حبلة وراس عطية في محافظة قلقيلية.

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