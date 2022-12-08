في ذكرى انطلاقة "الشعبية".. مزهر: ماضون في تشكيل تيار وطني شعبي لإتمام المصالحة

وأكد على ضرورة "الإفراجِ الفوريّ عن قرارِ احتجازِ إجراءِ الانتخاباتِ الشاملة، بما يعيدُ بناءِ النظامِ السياسيّ الفلسطينيّ، بما في ذلك وضعُ برنامجِ مواجهةٍ لسياساتِ حكومةِ الاحتلالِ اليمينيّة".



وواصل حديثه "البعض يضع اشتراطات القبول بالشرعية الدولية أو الرباعية الدولية كشرط للمصالحة ودخول منظمة التحرير أو الدخول في حكومة وحدة وطنية، لا يحق لأحد أن يضع اشتراطات أو يقابل كل الجهود باشتراطات، وليس من حق أحد مصادرة برنامج الآخر".



وأكد مزهر "نريد انتخابات شاملة يشارك فيها الجميع ويجب ألا نمنح العدو وضع فيتو على إجراء هذه الانتخابات، نريد انتخابات في القدس، ولكن دون إذن أو تصريح من هذا الاحتلال ويجب أن نحول الانتخابات في القدس إلى معركة ومواجهة مع هذا الاحتلال".



ودعا مزهر "لحمايةِ الحقوقِ والحريّات في غزة، كما دعا حماس إلى تعزيزِ الديمقراطيّةِ عبرَ إجراءِ الانتخاباتِ في البلدياتِ والجامعاتِ في القطاع".





رام الله - دنيا الوطنتحدث نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر، عن عدة ملفات خلال الكلمة المركزية في مهرجان إحباء ذكرى انطلاقة "الشعبية" الذي أقيم مسا اليوم الخميس، في مدينة غزة.ووجه مزهر عدة رسائل مهمة خلال كلمته مبيناً أنه:" لا يعقل ان تستمر معاناة غزة وتعاقب من ذوي القربى وعلى الجميع في الضفة وغزة أن يتحملوا مسؤولياتهم".وأضاف:" على الجميع الإسراع في وضع سياسات اقتصادية تعزز صمود المواطن وتوفر قوت أطفال الطبقات المسحوقة وتمنع الجباية والضرائب التي تزيد الفقير فقرا والغنى تخمة.وتابع مزهر "ماضون في عملِنا لأجلِ صوغِ استراتيجيّةٍ وطنيّةٍ موحّدةٍ على أسسٍ وطنيّةٍ تتمسكُ بالمقاومةِ خيارًا رئيسيًّا وتحمي الحقوقَ وتضمنُ الحرّياتِ وتجسّدُ العدالةَ الاجتماعيّة، وتتصدّى لجماعاتِ المصالح، ولوبيّات الفساد".ولفت مزهر في حديثه " إنّنا ماضون مع كلّ الحريصينَ من القوى السياسيّةِ والمجتمعيّةِ والشخصيّاتِ الوطنيّةِ المستقلّةِ على تشكيلِ تيّارٍ وطنيٍّ وشعبيٍّ عابرٍ للجغرافيا والفئويّة؛ هدفُهُ استعادةُ الوحدة، وتنفيذُ اتفاقاتِ المصالحة، واستعادةُ وحدةِ الميدان".وأكد خلال حديثه "يدُنا ممدودةٌ لإعادةِ بناءِ منظّمةِ التحريرِ الفلسطينيّةِ الممثّلِ الشرعيّ والوحيدِ لشعبِنا على أسسٍ وطنيّةٍ وديمقراطيّة، وعلى قاعدةِ الشراكةِ الوطنيّة".