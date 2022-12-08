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شؤون فلسطينية

غنام تسلم سماعات طبية للعشرات من ذوي الإعاقة السمعية

غنام تسلم سماعات طبية للعشرات من ذوي الإعاقة السمعية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سلمت محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام سماعات طبية إلكترونية للعشرات من الذين يعانون من مشاكل في حاسة السمع، وكراس متحركة وأدوات طبية مساندة لعدد من ذوي الاحتياجات الخاصة، بدعم من شركة عنبتاوي للتجارة، وشركة الخليجية للملابس، ورجال الأعمال عامر أيوب، وتوفيق حميدة، وبسام رباح.

وقام فريق مختص بتركيب هذه السماعات لمستحقيها من جميع المحافظات، أمس الأربعاء، في مقر محافظة رام الله والبيرة، حيث استطاع بعضهم السماع لأول مرة.

وأكدت المحافظ غنام على أن هذه السماعات تأتي ضمن سلسلة العطاء والجهود المتواصلة التي تبذلها المحافظة من أجل تأمين الكراسي الكهربائية والأدوات الطبية المساندة والنظارات الطبية لمستحقيها.

وأشارت غنام لدور القطاع الخاص وشراكته الحقيقية والفاعلة مع المحافظة في كافة الفعاليات والبرامج الإنسانية والاجتماعية. موجهة شكرها لكافة الشركاء والداعمين لهذه السماعات والكراسي والأدوات المساندة .

يشار إلى أن تسليط الضوء على هذه المساندة يأتي من أجل تحفيز كل من يملك الإمكانيات لمزيد من المساعدات التي تصب بصالح مواطنينا وترسم البسمة على وجوه مفتقديها.

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