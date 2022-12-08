شؤون فلسطينية

توقيع عدة اتفاقيات اقتصادية بين مؤسسات فلسطينية وأوروبية

توقيع عدة اتفاقيات اقتصادية بين مؤسسات فلسطينية وأوروبية
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
وقعت مؤسسات أوروبية وفلسطينية اتفاقيات استثمار وتمويل بقيمة 80 مليون يورو، وذلك على هامش منتدى الاتحاد الأوروبي – فلسطين الأول للأعمال، والذي عقد برام الله، أمس الأربعاء، بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية وشخصيات رسمية فلسطينية وأوروبية، وعدد كبير من ممثلي البنوك والمؤسسات المالية ورجال الأعمال من الجانبين.

ووقعت الحكومة والاتحاد الأوروبي اتفاقية تمويل بقيمة 30.5 مليون يورو "لتعزيز النمو" من خلال دعم مشاريع القطاع الخاص في مختلف المجالات، على أن يضع الجانبان شروط الاستفادة منها بحلول بداية العام المقبل.

كما وقع الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للتنمية واعادة الاعمار اتفاقية تمويل بمقدار 23 مليون يورو، منها 20 مليونا محفظة قروض و3 ملايين على شكل ضمانات قروض.

والاتفاقية الثالثة بين الوكالة الفرنسية للتنمية والشركة الفلسطينية للإقراض الصغير "فاتن"، وهي عبارة عن خط ائتمان (إعادة إقراض) بقيمة 8 ملايين يورو، إضافة إلى 1.25 مليون يورو ضمانات قروض.

والاتفاقية الرابعة اتفاقية تمويل بين بنك التنمية الهولندي و"فيتاس"، قيمتها 10 ملايين يورو.

والاتفاقية الخامسة بين وكالة التعاون الإيطالية والصندوق الفلسطيني للتشغيل، وقيمتها 7.9 مليون يورو، ستخصص لتمويل الشركات الناشئة، عبر مؤسسات الإقراض: (فاتن 2.9 مليون يورو، وأكاد 1.9 مليون يورو، وريف 1.6 مليون يورو، وأصالة 1.5 مليون يورو).

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، إن الاتحاد الأوروبي دعا الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الأوروبية لحضور هذا المؤتمر ليتم تبادل الآراء مع الأطراف الفلسطينية المختلفة بخصوص الاستثمار بفلسطين.

وقال مصطفى في مقابلة مع "دنيا الوطن" إن هناك فرص مهمه بالاقتصاد الفلسطيني للاستثمار لكن تطلب بيئة أفضل من هذه البيئة، مبيناً أن سبب ضعف البيئة هو استمرار الاحتلال والمعوقات التي يقوم بها وهذا ليس مبرر فهذا هوا الواقع في كل المجالات.

وأضاف أن "هناك معيقات حقيقية وبالتالي يجب أن نوصل لهم رسالة واضحة أن جهودكم جيدة ونحن يدنا بيدكم حتى تكون البيئة الاستثمارية أفضل".

من جانبه، قال مدير الفروع في البنك الإسلامي العربي نظام الزامل، إنهم يتواجدون في المؤتمر للاستفادة ولكي يكونوا جزء من تقديم الخدمات لكافة شرائح المجتمع، ويساهموا في تنمية كافة القطاعات.

وأضاف الزامل أن الاتحاد الأوروبي يقدم حزمة من التمويلات من خلال توقيع اتفاقيات مع البنوك ويكون هو الراعي لهذه التمويلات والبنوك تقوم بمنح هذه التمويلات بضمان إدارة الصندوق لهذا التمويل.

وتابع أن البنك الإسلامي العربي يهتم بكافة القطاعات ولديه نخبة كبيرة من المنتجات والخدمات التي تحاكي كافة شرائح المجتمع.

من جهته، قال ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس سيفن كون فون بورغسدوف إن المنتدى "يخدم هدف الاتحاد الأوروبي في دعم جهود الحكومة الفلسطينية لتنمية الاقتصاد، وتوسيع دور البنوك، وتعزيز الشراكة" بين القطاعين العام والخاص.

ولفت بورغسدورف إلى أن إجمالي الدعم الأوروبي لفلسطين، خلال فترة ولاية الحكومة الحالية، بلغ حوالي 1.8 مليار يورو.

وقال: الدعم الأوروبي لا يقتصر على الاقتصاد وتعزيز النمو، وانما يدعم الهدف الأساسي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة. هذا هو طوحنا، ولهذا نحن هنا.

 




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