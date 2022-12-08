"منتدى الإعلاميين" يدين اعتقال قوات الاحتلال للصحفي عبد الرحمن حسان

رام الله - دنيا الوطندعا منتدى الإعلاميين الفلسطينيين اعتقال قوات الاحتلال الصحفي عبد الرحمن حسان من بيت لحم إلى فضح جرائم الاحتلال بحق الصحفيين ووسائل الإعلام.كما طالب المنتدى بمضاعفة الجهود المبذولة في المحافل الدولية وعبر المنظمات الحقوقية والمعنية بحماية الصحفيين لإجبار سلطات الاحتلال على الالتزام بالقوانين والمبادئ الدولية والإنسانية التي تكفل حرية العمل الصحفي وحماية الصحفيين.وشدد منتدى الإعلاميين على أن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق فرسان الإعلام الفلسطيني أوهن من أن تنال من عزيمتهم وإرادتهم الصلبة، ويعبر عن اعتزازه وفخره بفرسان الإعلام الفلسطيني الذين يواصلون فضح جرائم الاحتلال بكل عزيمة وإصرار، مواصلين نقل معاناة شعبهم من نير أبشع احتلال عرفه التاريخ الحديث.ويأتي اعتقال الزميل حسان فيما يقبع في سجون الاحتلال نحو 20 صحفياً دون ذنب ارتكبوه سوى ممارسة عملهم المهني المكفول بموجب القوانين الدولية والأعراف الإنسانية، الأمر الذي يعكس استهتاراً واستخفافاً إسرائيلياً بالغاً بالمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والمدافعة عن حرية الصحافة، وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة مراسلون بلا حدود.