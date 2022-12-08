إنتربول فلسطين يتسلم مطلوباً للنيابة العامة من إنتربول الأردن

رام الله - دنيا الوطنتَسلم المكتب المركزي الوطني" إنتربول فلسطين" من إنتربول المملكة الأردنية الهاشمية اليوم مطلوباً فاراً من وجه العدالة وصادر بحقه مذكرات قضائية .وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأنه وفي إطار متابعة القضايا المسجلة بحق مواطنين غير مقبوض عليهم بعد ارتكابهم جرائم، حيث تم إستصدار نشرة حمراء (مذكرة قبض دولية ) بحق أحد المواطنين بتهمة "إساءة الامانة " وفقا لمذكرة صادرة عن النيابة العامة وتم القبض عليه يوم الخميس 8/12/2022 وتسليمه عبر القنوات المختصة .وأكد ارزيقات أنه تم التحفظ على المطلوب تمهيداً لإحالته لجهات الإختصاص لإتخاد المقتضى القانوني بحقه أصولاً.ووجه ارزيقات تحذيراً لكل الفارين خارج البلاد بضرورة العودة وتسليم أنفسهم لتسوية أوضاعهم.