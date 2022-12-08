إنتربول فلسطين يتسلم مطلوباً للنيابة العامة من إنتربول الأردن
تَسلم المكتب المركزي الوطني" إنتربول فلسطين" من إنتربول المملكة الأردنية الهاشمية اليوم مطلوباً فاراً من وجه العدالة وصادر بحقه مذكرات قضائية .
وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأنه وفي إطار متابعة القضايا المسجلة بحق مواطنين غير مقبوض عليهم بعد ارتكابهم جرائم، حيث تم إستصدار نشرة حمراء (مذكرة قبض دولية ) بحق أحد المواطنين بتهمة "إساءة الامانة " وفقا لمذكرة صادرة عن النيابة العامة وتم القبض عليه يوم الخميس 8/12/2022 وتسليمه عبر القنوات المختصة .
وأكد ارزيقات أنه تم التحفظ على المطلوب تمهيداً لإحالته لجهات الإختصاص لإتخاد المقتضى القانوني بحقه أصولاً.
ووجه ارزيقات تحذيراً لكل الفارين خارج البلاد بضرورة العودة وتسليم أنفسهم لتسوية أوضاعهم.
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