وزير الداخلية يبحث آفاق التعاون مع رئيس قسم الاستجابة العاجلة في "أوتشا"













رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، اليوم الخميس، بمقر الوزارة في رام الله، مع رئيس قسم الاستجابة للطوارئ/ فرع دعم الاستجابة مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية اوتشا (جنيف) سيباستيان رودس ستامبا، وذلك بحضور مدير عام الدفاع المدني اللواء العبد خليل، ومدير مكتب أوتشا في القدس أندريا دي دومينكو.بحث الاجتماع آفاق التعاون المشترك بين الجانبين، سيما فيما يتعلق بالدفاع المدني من خلال إنشاء فريق بحث وإنقاذ وتدريب طواقم الدفاع المدني على الدورات المتعلقة بالاستجابة وعمل فرق البحث والإنقاذ.