شؤون فلسطينية

Ooredoo وبيتا يوقعان اتفاقية الرعاية الفضية لـ "أكسبوتك 2022"

Ooredoo وبيتا يوقعان اتفاقية الرعاية الفضية لـ "أكسبوتك 2022"
رام الله - دنيا الوطن
وقعت شركة Ooredoo فلسطين ممثلة برئيسها التنفيذي د. ضرغام مرعي، واتحاد شركات أنظمة المعلومات والاتصالات الفلسطينية ممثلة برئيس مجلس إدارتها السيد تامر برانسي، اتفاقية الرعاية الفضية لأسبوع فلسطين التكنولوجي- اكسبوتك 2022.

يأتي هذا التعاون ضمن مساهمة Ooredoo المستمرة في دعم قطاع التكنولوجيا الذي يؤثر بشكل مباشر على تطور الاقتصاد الفلسطيني والارتقاء بمستوى الخدمات المتنوعة المقدمة للمجتمع.

من جهته، أشار د. ضرغام الرئيس التنفيذي إلى أن الشركة ستحافظ على دعمها للقطاع التكنولوجي في فلسطين، إيمانًا منها بأن تطوير هذا القطاع يؤثر على مناحي الحياة المختلفة في فلسطين وعكس صورتها في العالم، الأمر الذي يساعدنا في التقدم دولياً وتذليل مختلف التحديات التي يواجها مجتمعنا الفلسطيني.

وقال د. مرعي: "نحن سعداء هذا العام أن نقدم رعاية فضية لفعاليات أسبوع التكنولوجيا في فلسطين 2022 والذي يتناول العديد من المواضيع المهمة كالتحول الرقمي في القطاع العام، والاستراتيجيات العالمية في قطاع رقمنة الاتصال والتواصل وغيرها من المواضيع المهمة في عالم التكنولوجيا والاتصال، هذا الحدث الذي يتكرر للعام الثامن عشر والذي يهدف إلى الترويج لقطاع تكنولوجيا المعلومات في فلسطين والتشبيك بين شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين المحليين والدوليين والذي أيضاً يسلط الضوء على قصص النجاح في القطاع التكنولوجي للشركات والأفراد. ونقدر عالياً المستوى المتقدم الذي وصل إليه اتحاد شركات أنظمة المعلومات والاتصالات "بيتا"، كما نفتخر بهذه الشراكة الاستراتيجية مع بيتا ونسعى دومًا لتطويرها والمضي فيها إلى مستويات جديدة، ونتمنى كل التوفيق والنجاح لنسخة هذا العام من أسبوع التكنولوجيا".

بدوره، أعرب برانسي عن شكره لشركة Ooredoo على الرعاية التي قدمتها هذا العام لاكسبوتك، مشيدا بدورها الكبير في دعم مختلف القطاعات، مضيفا أن اتحاد شركات أنظمة المعلومات والاتصالات يسعى هذا العام إلى تسليط الضوء على أكثر المواضيع أهمية في هذا القطاع سواء المتعلقة بالاتصالات والمال وغيرها من خلال جلسات مختصة تم تحضيرها لأكبر حدث تكنولوجي في فلسطين بحضور مختصين وخبراء محليين ودوليين.

معلومات عن Ooredoo فلسطين

شركة Ooredoo فلسطين هي إحدى شركات مجموعة Ooredoo العالمية الرائدة في مجال الاتصالات والإنترنت. وتوفر Ooredoo فلسطين خدمات الاتصالات المتنقلة بأحدث المعدات والتكنولوجيا، وقد صممت تلك الخدمات لتلبية احتياجات المشتركين من الأفراد والشركات. وتعتبر شركة Ooredoo فلسطين من الشركات التي تولي أهمية كبيرة للمجتمع الذي تعمل فيه، وتسهم رؤيتها التي تتمثل في إثراء حياة مشتركيها، وإيمانها بقدرتها على تحفيز التنمية البشرية من خلال الاتصالات، في مساعدة أفراد المجتمعات على تحقيق أقصى تطلعاتهم.

 

أخبار ذات صلة

&#34;حريات&#34; يحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن صحة الأسير وليد دقة

"حريات" يحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن صحة الأسير وليد دقة

توقيع عدة اتفاقيات اقتصادية بين مؤسسات فلسطينية وأوروبية

توقيع عدة اتفاقيات اقتصادية بين مؤسسات فلسطينية وأوروبية

&#34;منتدى الإعلاميين&#34; يدين اعتقال قوات الاحتلال للصحفي عبد الرحمن حسان

"منتدى الإعلاميين" يدين اعتقال قوات الاحتلال للصحفي عبد الرحمن حسان

إنتربول فلسطين يتسلم مطلوباً للنيابة العامة من إنتربول الأردن

إنتربول فلسطين يتسلم مطلوباً للنيابة العامة من إنتربول الأردن

وزير الداخلية يبحث آفاق التعاون مع رئيس قسم الاستجابة العاجلة في &#34;أوتشا&#34;

وزير الداخلية يبحث آفاق التعاون مع رئيس قسم الاستجابة العاجلة في "أوتشا"

شاهد: &#34;الهيئة المستقلة&#34; وجامعة الأقصى تنظمان فعالية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

شاهد: "الهيئة المستقلة" وجامعة الأقصى تنظمان فعالية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

أبو هولي يؤكد بأهمية عمل (أونروا) ودورها بخدمة اللاجئين بمناطق عملياتها

أبو هولي يؤكد بأهمية عمل (أونروا) ودورها بخدمة اللاجئين بمناطق عملياتها

الرئيس عباس يصل إلى الرياض للمشاركة في قمة عربية صينية

الرئيس عباس يصل إلى الرياض للمشاركة في قمة عربية صينية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;حريات&#34; يحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن صحة الأسير وليد دقة

"حريات" يحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن صحة الأسير وليد دقة

&#34;منتدى الإعلاميين&#34; يدين اعتقال قوات الاحتلال للصحفي عبد الرحمن حسان

"منتدى الإعلاميين" يدين اعتقال قوات الاحتلال للصحفي عبد الرحمن حسان

وزير الداخلية يبحث آفاق التعاون مع رئيس قسم الاستجابة العاجلة في &#34;أوتشا&#34;

وزير الداخلية يبحث آفاق التعاون مع رئيس قسم الاستجابة العاجلة في "أوتشا"

Ooredoo وبيتا يوقعان اتفاقية الرعاية الفضية لـ &#34;أكسبوتك 2022&#34;

Ooredoo وبيتا يوقعان اتفاقية الرعاية الفضية لـ "أكسبوتك 2022"

الاحتلال يبعد المرابطة المقدسية هنادي الحلواني عن المسجد الأقصى

الاحتلال يبعد المرابطة المقدسية هنادي الحلواني عن المسجد الأقصى

انتهاء التحضيرات لانطلاق المؤتمر الوطني الأول لمناهضة الفصل العنصري

انتهاء التحضيرات لانطلاق المؤتمر الوطني الأول لمناهضة الفصل العنصري

مركز &#34;شمس&#34; يطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

مركز "شمس" يطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

&#34;المبادرة الوطنية&#34; ترحب بإحالة الجزيرة قضية الشهيدة شيرين أبو عاقلة

"المبادرة الوطنية" ترحب بإحالة الجزيرة قضية الشهيدة شيرين أبو عاقلة

منوعات

شاهد: نانسي عجرم ووائل كفوري يشعلان المسرح بموسم الرياض

شاهد: نانسي عجرم ووائل كفوري يشعلان المسرح بموسم الرياض

بالفيديو: إليسا تحيى حفلاً غنائيًا ضمن فعاليات مونديال قطر والجمهور يتفاعل

بالفيديو: إليسا تحيى حفلاً غنائيًا ضمن فعاليات مونديال قطر والجمهور يتفاعل

فيلم بولندي يحقّق إيرادات ماليّة بقيمة مليون دولار

فيلم بولندي يحقّق إيرادات ماليّة بقيمة مليون دولار

تفاصيل حفل الفنان محمد منير (الكينج) في رأس السنة

تفاصيل حفل الفنان محمد منير (الكينج) في رأس السنة

منصة (جوجل) تكشف الأغاني التي تصدّرت قائمة الأكثر بحثاً لعام 2022

منصة (جوجل) تكشف الأغاني التي تصدّرت قائمة الأكثر بحثاً لعام 2022

بالصور.. عشيقة رونالدو &#34; جورجينا&#34; تستعرض جمالها بصحراء الدوحة

بالصور.. عشيقة رونالدو " جورجينا" تستعرض جمالها بصحراء الدوحة

كريم فهمي يحتفل بعيد ميلاده من الكعبة

كريم فهمي يحتفل بعيد ميلاده من الكعبة

نسرين طافش تتغزل بنفسها.. &#34;يا أرض احفظي ما عليكي&#34;

نسرين طافش تتغزل بنفسها.. "يا أرض احفظي ما عليكي"

هاجر الشرنوبي تهدّد بفضح مُعلمة ابنها عبر منشور على (فيسبوك) ثم تحذفه

هاجر الشرنوبي تهدّد بفضح مُعلمة ابنها عبر منشور على (فيسبوك) ثم تحذفه

حسن الرداد يكشف عن معاناته النفسية بعدة وفاة أمه وسمير غانم ودلال عبدالعزيز

حسن الرداد يكشف عن معاناته النفسية بعدة وفاة أمه وسمير غانم ودلال عبدالعزيز

عربي

(حزب الله) يعقب على الجلسة الأولى للحكومة تصريف الأعمال اللبنانية

(حزب الله) يعقب على الجلسة الأولى للحكومة تصريف الأعمال اللبنانية

مقتل شخصين في احتجاجات جنوب العراق

مقتل شخصين في احتجاجات جنوب العراق

السعودية والصين تدخلان مستوى جديدًا من العلاقات

السعودية والصين تدخلان مستوى جديدًا من العلاقات

خبير فلكي أردني: المريخ سيحتجب خلف القمر الخميس المقبل

خبير فلكي أردني: المريخ سيحتجب خلف القمر الخميس المقبل