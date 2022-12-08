Ooredoo وبيتا يوقعان اتفاقية الرعاية الفضية لـ "أكسبوتك 2022"

رام الله - دنيا الوطنوقعت شركة Ooredoo فلسطين ممثلة برئيسها التنفيذي د. ضرغام مرعي، واتحاد شركات أنظمة المعلومات والاتصالات الفلسطينية ممثلة برئيس مجلس إدارتها السيد تامر برانسي، اتفاقية الرعاية الفضية لأسبوع فلسطين التكنولوجي- اكسبوتك 2022.يأتي هذا التعاون ضمن مساهمة Ooredoo المستمرة في دعم قطاع التكنولوجيا الذي يؤثر بشكل مباشر على تطور الاقتصاد الفلسطيني والارتقاء بمستوى الخدمات المتنوعة المقدمة للمجتمع.من جهته، أشار د. ضرغام الرئيس التنفيذي إلى أن الشركة ستحافظ على دعمها للقطاع التكنولوجي في فلسطين، إيمانًا منها بأن تطوير هذا القطاع يؤثر على مناحي الحياة المختلفة في فلسطين وعكس صورتها في العالم، الأمر الذي يساعدنا في التقدم دولياً وتذليل مختلف التحديات التي يواجها مجتمعنا الفلسطيني.وقال د. مرعي: "نحن سعداء هذا العام أن نقدم رعاية فضية لفعاليات أسبوع التكنولوجيا في فلسطين 2022 والذي يتناول العديد من المواضيع المهمة كالتحول الرقمي في القطاع العام، والاستراتيجيات العالمية في قطاع رقمنة الاتصال والتواصل وغيرها من المواضيع المهمة في عالم التكنولوجيا والاتصال، هذا الحدث الذي يتكرر للعام الثامن عشر والذي يهدف إلى الترويج لقطاع تكنولوجيا المعلومات في فلسطين والتشبيك بين شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين المحليين والدوليين والذي أيضاً يسلط الضوء على قصص النجاح في القطاع التكنولوجي للشركات والأفراد. ونقدر عالياً المستوى المتقدم الذي وصل إليه اتحاد شركات أنظمة المعلومات والاتصالات "بيتا"، كما نفتخر بهذه الشراكة الاستراتيجية مع بيتا ونسعى دومًا لتطويرها والمضي فيها إلى مستويات جديدة، ونتمنى كل التوفيق والنجاح لنسخة هذا العام من أسبوع التكنولوجيا".بدوره، أعرب برانسي عن شكره لشركة Ooredoo على الرعاية التي قدمتها هذا العام لاكسبوتك، مشيدا بدورها الكبير في دعم مختلف القطاعات، مضيفا أن اتحاد شركات أنظمة المعلومات والاتصالات يسعى هذا العام إلى تسليط الضوء على أكثر المواضيع أهمية في هذا القطاع سواء المتعلقة بالاتصالات والمال وغيرها من خلال جلسات مختصة تم تحضيرها لأكبر حدث تكنولوجي في فلسطين بحضور مختصين وخبراء محليين ودوليين.معلومات عن Ooredoo فلسطينشركة Ooredoo فلسطين هي إحدى شركات مجموعة Ooredoo العالمية الرائدة في مجال الاتصالات والإنترنت. وتوفر Ooredoo فلسطين خدمات الاتصالات المتنقلة بأحدث المعدات والتكنولوجيا، وقد صممت تلك الخدمات لتلبية احتياجات المشتركين من الأفراد والشركات. وتعتبر شركة Ooredoo فلسطين من الشركات التي تولي أهمية كبيرة للمجتمع الذي تعمل فيه، وتسهم رؤيتها التي تتمثل في إثراء حياة مشتركيها، وإيمانها بقدرتها على تحفيز التنمية البشرية من خلال الاتصالات، في مساعدة أفراد المجتمعات على تحقيق أقصى تطلعاتهم.