الرئيس عباس يصل إلى الرياض للمشاركة في قمة عربية صينية

رام الله - دنيا الوطنوصل الرئيس محمود عباس، اليوم الخميس، إلى العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة في القمة العربية الصينية.ومن المقرر أن تعقد في الرياض غداً الجمعة، قمتان، الأولى قمة صينية خليجية، والثانية قمة صينية عربية.يشار إلى أن الرئيس الصيني، تشي جين بينج وصل أمس الأربعاء، إلى العاصمة الرياض، في زيارة تستمر يومين، لإجراء مباحثات مع الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.وعقد بن سلمان، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الصيني وذلك خلال زيارته الرياض.وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن ولي العهد السعودي والرئيس الصيني عقدا جلسة مباحثات رسمية. ولفتت في منشور ثانٍ، إلى أن الزعيمين عقدا لقاءً، رحب ولي العهد السعودي خلاله بالرئيس الصيني في المملكة