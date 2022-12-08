الاحتلال يبعد المرابطة المقدسية هنادي الحلواني عن المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطنأبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المرابطة المقدسية هنادي حلواني عن المسجد الأقصى المبارك مدة أسبوع قابلة للتمديد.وسلمت سلطات الاحتلال المرابطة حلواني، قرار الإبعاد بعد استدعائها للتحقيق لدى المخابرات اليوم الأربعاء.واقتحمت قوات الاحتلال منزل حلواني في حي وادي الجوز بالقدس، وسلمتها استدعاء للتحقيق الفوري معها.واستهدف الاحتلال حلواني ومنعها من السفر، وقطع عنها التأمين الصحي، كونها ناشطة وترابط في محيط المسجد الأقصى بعد إبعادها عنه.وبلغ مجموع الفترة التي أبعدت فيها سلطات الاحتلال المرابطة "حلواني" عن المسجد الأقصى نحو ثماني سنوات.وتلاحق سلطات الاحتلال المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى بالاعتقال والإبعاد عنه، وتتفاوت قرارات الإبعاد من أسبوع إلى 6 أشهر قابلة للتمديد.