انتهاء التحضيرات لانطلاق المؤتمر الوطني الأول لمناهضة الفصل العنصري

رام الله - دنيا الوطنأعلنت دائرة مناهضة الفصل العنصري في منظمة التحرير الفلسطينية الانتهاء من التحضيرات والاستعدادات لانطلاق المؤتمر الوطني الأول لمناهضة الفصل العنصري، والذي سيعقد في القاعة الرئيسية في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في الحادي عشر من الشهر الحالي، وذكرت اللجنة التحضيرية المشكلة من دائرة مناهضة الفصل العنصري في منظمة التحرير واللجنة البرلمانية في المجلس الوطني وعدد واسع من المؤسسات (شبكة المنظمات الأهلية، وحركة المقاطعة BDS، ووزارة العدل ومجلس حقوق الإنسان الفلسطيني.وسيحضر المؤتمر طيف واسع الشخصيات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب حضور واسع من الفصائل والقوى والنشطاء من مختلف القطاعات الأكاديمية والإعلامية والاقتصادية.وأضافت اللجنة التحضيرية أن المؤتمر يستهدف إطلاق تحالف دولي لإنهاء الابرتهايد والاستعمارالاستيطاني، للعمل على الساحة الدولية في ثلاث مسارات ( سياسية، حقوقية، مجتمع مدني ) للضغط على الحكومات والبرلمانات لاتخاذ مواقف عملية ضد الابرتهايد والاحتلال الاستعماري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعم الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس والضغط لمحاسبة ومساءلة دولة الابرتهايد الإسرائيلي في محكمة الجنايات والمحاكم الدولية والمحلية.