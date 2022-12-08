مركز "شمس" يطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

وقال المركز إن حقوق الإنسان يجب ألا تكون بأي حال من الأحوال عرضة للمساومة ، أو أنها ورقة من أوراق السياسة الخارجية لهذه الدولة أو تلك ، فحقوق الإنسان هي واحدة لكل البشر دون تمييز.



وأوضح المركز أن السياسة القائمة على التمييز المجحف بين الشعوب تجلت في مناسبات كثيرة ففي الوقت الذي انتصر العالم لتقديم الحماية لعدد من الشعوب وبحجج مختلفة، ما زال نفس العالم يمتنع عن تقديم وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال، في مكان آخر يقف العالم عاجز لتطبيق قرارات الأمم المتحدة التي تلزم دولة الاحتلال باحترام حقوق الفلسطينيين، ورحيلها عن أرضهم، دون أن تحرك عواصم القرار الدولي ساكناً.



وأضاف "لم تتردد تلك العواصم من أن تستقوي على الفلسطينيين ، في انتهاك صارخ للقرارات الأممية بشأن وضعية أرضهم المحتلة ومسألة السيادة عليها".





رام الله - دنيا الوطنطالب مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال يومياً، وليس آخرها اغتيال ثلاثة شبان صبيحة اليوم الخميس في مخيم جنين.وقال المركز إن سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير التي تمارسها الدول المؤثرة في السياسة الدولية، هي واحدة من الأسباب الأساسية لاستمرار دولة الاحتلال بانتهاكاتها الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني، كما تشكل تلك السياسة لدولة الاحتلال الغطاء والمظلة للإفلات من العقاب، بل أنها بمثابة ضوء أخضر لحكومة الاحتلال للاستمرار بعدوانها على الشعب الفلسطيني.