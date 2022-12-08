شؤون فلسطينية

"المبادرة الوطنية" ترحب بإحالة الجزيرة قضية الشهيدة شيرين أبو عاقلة

"المبادرة الوطنية" ترحب بإحالة الجزيرة قضية الشهيدة شيرين أبو عاقلة
رام الله - دنيا الوطن
رحبت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بقرار "شبكة الجزيرة" إحالة قضية اغتيال الإعلامية الفلسطينية البارزة شيرين أبو عاقلة الى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.

وقالت المبادرة الوطنية في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح إزاء تحقيق العدالة و إنصاف الضحايا الفلسطينيين سواء كانوا صحافيين أو مواطنين عاديين.
 
وشددت في الوقت ذاته على ضرورة البدء بالتحقيقات اللازمة وبما يضمن جلب المجرمين القتلة و محاكمتهم أمام المحكمة الدولية و معاقبتهم على ما ارتكبوه من جريمة بربرية كانت ضحيتها شهيدة الحقيقة الاعلامية المميزة شيرين أبو عاقلة.
و في هذا الاطار تؤكد المبادرة الوطنية الفلسطينية على أن اللجوء للمحاكم الدولية أمر مهم في ظل استمرار جرائم الاحتلال بحق ابناء شعبنا الذين يتعمد جيش الاحتلال اعدامهم بدم بارد .
و أكد د.مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة ضرورة القيام بضغط فعال على مدعي عام محكمة الجنايات الدولية لوقف التقاعس والمماطلة عن بدء التحقيقات الفعلية في جرائم الحرب الإسرائيلية.

ووصف البرغوثي الحملة الإسرائيلية ضد قناة الجزيرة بسبب لجوئها لمحكمة الجنايات بالوقحة و العنصرية و ان كانت تكشف مساعي كيان الاحتلال التغطية على جرائمه.

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