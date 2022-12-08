شؤون فلسطينية

رام الله: "الاقتصاد" تعلن فتح تقديم طلبات استيراد اللحوم المجمدة والأسمنت

رام الله: "الاقتصاد" تعلن فتح تقديم طلبات استيراد اللحوم المجمدة والأسمنت
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، عن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة باللحوم المجمدة (العجل، الخاروف) والأسمنت ضمن القوائم السلعية A1 و A2 للعام 2023.

ودعت الوزارة في بيانها، الراغبين في الاستيراد التوجه لمقرها الرئيسي في رام الله لتعبئة الطلبات اللازمة للاستيراد واستكمال إجراءاتهم الخاصة بتحديث البيانات.

وأشارت إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو يوم الإثنين الموافق 26/12/2022، وأنها لن تنظر في الطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ.

ولفتت الوزارة إلى أنه بالإمكان الحصول على النماذج والإجراءات من خلال مراجعة موقعها الإلكتروني www. mne. gov. ps تحت عنوان كوتي 2022

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