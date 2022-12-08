شؤون فلسطينية

منظمة التعاون الإسلامي تقيم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

منظمة التعاون الإسلامي تقيم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أقامت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، أمس الأربعاء، احتفالية لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف يوم 29 نوفمبر من كل عام، وذلك بمقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة.

وأعرب الأمين العام، حسين إبراهيم طه، في كلمته بهذه المناسبة عن تضامن المنظمة المطلق مع الشعب الفلسطيني، وتأكيده لمركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة الإسلامية.

وأدان الأمين العام الإجراءات والممارسات غير القانونية التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي لتغيير طابع مدينة القدس وجغرافيتها وطمس هويتها العربية وتدنيس مقدساتها، وانتهاك حرية العبادة فيها، ومحاولة عزلها عن محيطها الفلسطيني، لافتاً إلى أن ذلك يشكل تحدياً جسيماً يتعين على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته لمعالجته فورا.

وأعرب حسين إبراهيم طه عن إدانة المنظمة لسياسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على بناء المستوطنات الاستعمارية، ودعا إلى تعزيز الجهود المشتركة من أجل مواجهة سياسات الاحتلال وفضحها أمام الرأي العام العالمي، وطالب جميع الدول بزيادة المساهمات المالية لتمكين وكالة الأونروا من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين.

كما دعا الأمين العام إلى تظافر الجهود الرامية لإحياء عملية السلام برعاية دولية متعددة الأطراف، من أجل إيجاد حل عادل وشامل ودائم لقضية فلسطين، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

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