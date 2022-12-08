(حماس) تخصص 2 مليون دولار لدعم الأسر الفقيرة بغزة

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس دائرة العمل الخيري بحركة (حماس) في غزة إسماعيل برهوم، إن حركته ستقدم في ذكرى انطلاقتها الـ 35، مشاريع بقيمة ٢ مليون دولار، لدعم الأسر الفقيرة.وبين برهوم في مقابلة مع (إذاعة الأقصى) اليوم الخميس، أن المشاريع ستشمل ترميم منازل الأسر الفقيرة، وزواج كبار السن، ومشاريع موسم الشتاء، ودعم الفئات الهشة والفقيرة في المجتمع.وأوضح برهوم، أن (حماس) ستقدم ٤ آلاف دولار ل١٠٠ عريس في ذكرى الانطلاقة، وستعمل على ترميم ١٠٠ منزل بقيمة ٥ آلاف دولار لكل منزل، كما ستقوم بتغيير الأسقف المهترئة ل٢٠٠منزل من البيوت الفقيرة بواقع ٣٠٠ دولار لكل بيت.وتابع برهوم، "نحن نقدم خدمة لأبناء شعبنا بهدف إشعارهم أن حماس تساند شعبها في كل المجالات والميادين من أجل تعزيز مشروع المقاومة في نفوسهم".