مستشار وزير التنمية يلتقي الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي بمدينة الشارقة

رام الله - دنيا الوطناستقبلت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي رئيس مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية وفداً من وزارة التنمية الاجتماعية في دولة فلسطين، ضم كلاً من، الأستاذ بسام سعد صايل، مستشار وزير التنمية الاجتماعية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة "الصم"، والسيد عرفات أبو راس، مدير العلاقات العامة، بحضور الأستاذة منى عبد الكريم اليافعي مدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، والأستاذة عفاف الهريدي، مدير مدرسة الأمل للصم، وعدد من موظفي المدينة.وتأتي هذه الزيارة بهدف الاطلاع على الخدمات والبرامج التي تقدمها المدينة لطلابها وفق أفضل الممارسات العالمية، والاستفادة من تجربة مدرسة الأمل للصم في رعاية وتأهيل وتعليم الأشخاص الصم، ونقل هذه التجربة والمعارف إلى دولة فلسطين، وبحث سبل التعاون بين الطرفين في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة. سعادة الشيخة جميلة القاسمي أشادت بالعلاقات الراسخة بين الشعبين الإماراتي والفلسطيني، ثمّ قدّمت شرحاً وافياً عن الخدمات والبرامج والأنشطة التي تقدمها المدينة للأشخاص ذوي الاعاقة انسجاماً مع توجهات الحكومة وسياساتها تجاه هذه الفئة والتي تقوم على مبدأ احتوائهم ومناصرتهم وتمكينهم ودمجهم في المجتمع.وأشارت إلى أن المدينة، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تسعى دائماً إلى بناء شراكات مع المؤسسات المحلية والعربية والعالمية، ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجامعات بهدف الاستمرار في تقديم الخدمات وتطويرها بما ينسجم مع أحدث الممارسات.من جانبه نقل الأستاذ بسام سعد صايل تحيات معالي وزير التنمية الاجتماعية الدكتور أحمد مجدلاني وأشاد بالدور الذي تقوم به مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية في رعاية وتمكين الاشخاص ذوي الإعاقة، وعبّر عن فخره واعتزازه بهذه الإنجازات.وقال: إن وزارة التنمية الاجتماعية، ومن خلال تكليفها من قبل الحكومة الفلسطينية كقائد لقطاع الحماية الاجتماعية تسعى دائماً عبر استراتيجيتها إلى دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة واعتماد النهج المبني على العدالة والحقوق وتكافؤ الفرص ووصول المساعدات الاجتماعية للمنتفعين بنزاهة وشفافية والانتقال من الإعاقة الى التنمية.بدوره أكد مدير العلاقات العامة السيد عرفات أبو راس على ضرورة تطوير العلاقة بين الوزارة والمدينة والاستفادة من الخبرات والخدمات والبرامج والأنشطة التي تقدمها لطلابها ونقلها إلى المراكز والمؤسسات الخاصة في فلسطين.بعد ذلك قام الوفد بزيارة مدرسة الأمل للصم واطلع على أبرز الخدمات والبرامج والمناهج المقدمة لطلبة المدرسة والروضة التابعة لها والتقى مديرة المدرسة السيدة عفاف الهريدي، التي قدمت شرحاً وافياً عن كافة البرامج التعليمية والأنشطة للطلبة المنتفعين من كافة الفئات العمرية.