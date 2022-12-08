شؤون فلسطينية

مربو الدواجن بغزة لـ "دنيا الوطن": قرار حكومي باستيراد البيض المخصب لأول مرة

مربو الدواجن بغزة لـ "دنيا الوطن": قرار حكومي باستيراد البيض المخصب لأول مرة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت نقابة مربي الدواجن والإنتاج الحيواني، بغزة، عن سماح الحكومة بغزة باستيراد البيض المخصب الخاص بإنتاج الصوص للدجاج اللاحم لتربيته في المزارع الخاصة بتربية الدواجن، وذلك لأول مرة في تاريخ قطاع الدواجن في غزة.

وقالت النقابة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن القرار الحكومي يُعد كسرا لحالة الاحتكار والاستغلال لمربي الدواجن في أسعار الصيصان من قبل بعض التجار وبعض أصحاب الفقاسات، وتحت إشراف بيطري من وزارة الزراعة والنقابة.

وأضافت أنه تم إنتاج عشرات الآلاف من تلك الصيصان اليوم الخميس الموافق الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2022 برعاية وزارة الزراعة في غزة وطاقم عمل من النقابة وإجراءات بيطرية مشددة برئاسة الطبيب البيطري/ سعود الشوا وتوزيعه على المزارعين أعضاء النقابة بسعر التكلفة في كافة محافظات قطاع .

وثمنت النقابة، قرار وزارة الزراعة بهذا القرار وذلك لتمكين لتجنيب المزارعين أي استغلال أو احتكار من قبل التجار وتخفيض تكلفة الإنتاج للدجاج اللاحم بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة الذي يمر بها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

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