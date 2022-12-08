"الزراعة" ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) توقعان اتفاقية للتعاون المشترك





ويهدف هذا البرنامج الى دعم الاستثمار للمزارعين والجمعيات والقطاع الخاص ضمن الأولويات الوطنية نحو تحقيق المزيد من الربحية والاستدامة والأمن الغذائي. ويشمل كذلك تطوير الأسواق المركزية للخضار من حيث البنية التحتية والحوكمة والإدارة إضافة الى تطوير السياسات والاستراتيجيات الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة لنظم الأغذية والزراعة .



ويأتي هذا البرنامج استكمالا للمرحلة الأولى والتي تم تنفيذها بالتعاون ما بين وزارة الزراعة ومنظمة الفاو ويستمر لمدة 4 سنوات في المحافظات الشمالية والجنوبية.



وأوضح وزير الزراعة رياض عطاري، أن هذا البرنامج يأتي في سياق سياسة وأوليات القيادة والحكومة الفلسطينية في دعم القطاع الزراعي الفلسطيني وتطويره ليكون أكثر ربحية ومنافسة واستدامة كعماد من الاعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني الفلسطيني المتحرر من الارتباط باقتصاد الاحتلال، وكذلك كأداة صمود للمزارع الفلسطيني وتشبثه بأرضه وسوقه وحقوقه المشروعة.

رام الله - دنيا الوطنوقعت وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم التحدة (FAO)، اليوم الأربعاء، اتفاقية تنفيذ برنامج تعزيز فرص الاستثمار والإبداع في التنمية المستدامة لنظم الأغذية والزراعة بقيمة 25 مليون دولار والتي سيتم تمويلها من الدنمارك والاتحاد الأوروبي وسويسرا واسبانيا.