شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات خلال اقتحامات ومداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس. 

ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال من سلواد المواطن محمود النجار "حامد" ونجله خالد، وهما والد وشقيق الشهيد مجاهد الذي استشهد أمس برصاص الاحتلال قرب رام الله، عقب تنفيذه عملية إطلاق نار تجاه مستوطنة (عوفرا).

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين زيد صبحي زيد ومحمد الشني من منزليهما في مخيم الجلزون للاجئين شمالي رام الله، والطالب في جامعة بيرزيت جود صبوح، من حي الإرسال في المدينة.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشيخ سعيد أبو سنينة، ومحمد مرشد سلهب، من المدينة.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال روحي مرمش من "شارع 15" في مدينة نابلس، وأحمد درويش من المدينة، ورائف عزام خطاطبة من قرية بيت فوريك شرقي المدينة، وهم أسرى محررون، بالإضافة إلى أمجد حسين مليطات، من بيت فوريك شرقي نابلس، وحسن حمايل ومجاهد رشدي معلا، من بلدة بيتا جنوب المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم عايدة شمال بيت لحم، واعتلقت الصحفي عبد الرحمن حسان، والأسير المحرر خليل كنعان.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال باجس أبو كايد وخالد أبو الهيجا، كما طالت الاعتقالات الطفلين المقدسيين محمد وأحمد سرندح.

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