المطران حنا: "لا نراهن على الكلام المعسول الذي يصدر من بعض الدول الغربية"

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم الخميس، إنه "لا رهان على الكلام المعسول الذي نسمعه من بعض الجهات في الغرب، فهم يصدرون بيانات يمكن وصفها بأنها فقط لرفع العتب لا أكثر ولا أقل".وأضاف المطران حنا: "في حين أن هذه البيانات والتي تصاغ بشكل دبلوماسي لكي لا تزعج الاحتلال لا تغني ولا تسمن ولم تغير شيئا من الواقع المأساوي الذي يعيشه الفلسطينيون".وتابع: "قرارات كثيرة صدرت في الأمم المتحدة لصالح القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني المظلوم ولم يطبق منها شيء على الأرض فقد بقيت حبرا على ورق، وهنا نؤكد بأننا نقدر كافة الدول والشعوب المناصرة للقضية الفلسطينية ففي هذا العالم هنالك الكثيرون من الأحرار الذين يتبنون مسألة الدفاع عن القضية الفلسطينية".وأكمل المطران حنا: "أما المنظومة الغربية التي تؤثر عليها الصهيونية واذنابها فهي في واد والعالم المتحضر في واد آخر".وختم: "رهاننا أولا على شعبنا الفلسطيني ووحدته ووعيه ورهاننا أيضا على الأحرار من أبناء أمتنا العربية الذين لم يتخلوا عن القضية الفلسطينية، كما ورهاننا على كافة الأحرار في هذا العالم، وهم من كل القوميات والخلفيات الثقافية والدينية والذين يعبرون دوما عن رفضهم للاحتلال والقمع والظلم الممارس بحق شعبنا الفلسطيني".