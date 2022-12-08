"الأوقاف" تستنكر استباحة الاحتلال لساحات الحرم الإبراهيمي

رام الله - دنيا الوطناستنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، قيام الاحتلال مساء أمس من تعد صارخ على الحرم الابراهيمي، والسيادة الفلسطينية عليه حيث قام جنود الاحتلال بعمل ما أطلق عليه مناورات داخل الحرم الإبراهيمي وساحاته الشريف وقاموا بإشعال النار داخل ساحاته.وأكدت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذا الاعتداء تعد خطير على قدسية الحرم الإبراهيمي الشريف، والسيادة عليه، مشيرة إلى أن الاحتلال في الآونة الأخيرة زاد من حدة اعتداءاته من وضع شمعدان على السطح، ومن الحفريات داخل ساحاته، ومن تغيير لمعالمه، ومن اغلاق تحت حجج الأعياد اليهودية وغيرها من تنكيل بالمواطنين.ودعت "الأوقاف" الأمة الإسلامية للوقوف بحزم أمام هذه الانتهاكات وحماية المقدسات الدينية، وان تقف أمام مسؤولياتها اتجاه الحرم الابراهيميكما دعت الوزراة أبناء شعبنا الفلسطيني لمناصرة الحرم الإبراهيمي من خلال الصلاة فيه والمرابطة في ساحاته لمنع الاحتلال من ممارسة تعدياته وانتهاكات.