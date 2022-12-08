"النضال الشعبي" تلتقي حزب الحق اليمني



ووضع لولو المنصور بصورة آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية و ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات و قتل واعتقال وسلب للأرض وتدمير للممتلكات وهدم للبيوت بشكل يومي.



من جانبه أكد المنصور بأن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية والأولى للشعب اليمني واستعرض المنصور آخر المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية.



وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التواصل واللقاءات خدمة للأهداف المشتركة في فلسطين واليمن.



وحضر اللقاء الأستاذ علي محمد الشرعي رئيس الدائرة السياسية في حزب الحق اليمني.



رام الله - دنيا الوطنبحثت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني خلال لقاء ضم عضو اللجنة المركزية للجبهة ممثلها في اليمن طارق لولو، إبراهيم المنصور الأمين العام لحزب الحق اليمني في العاصمة اليمنية صنعاء، آخر المستجدات السياسية والأوضاع في المنطقة.