مباشر | جماهير جنين تُشيّع جثامين الشهداء الثلاثة


شؤون فلسطينية

تيسير خالد: ما أحوجنا إلى انتفاضة شاملة تكون رافعة لعصيان وطني شامل

تيسير خالد: ما أحوجنا إلى انتفاضة شاملة تكون رافعة لعصيان وطني شامل
تيسير خالد
رام الله - دنيا الوطن
دعا تيسير خالد، بمناسبة الذكرى 35 للانتفاضة الشعبية المجيدة ، انتفاضة الحجارة الى مراجعة سياسية شاملة تعيد الاعتبار للأهداف، التي من أجلها انطلقت الانتفاضة، وخاصة بعد صعود الفاشية وتحولها الى قوة مقررة في النظام السياسي الإسرائيلي، تدعو لتعميق الاستيطان وفرض مزيد من الوقائع على الأرض على طريق ضم زاحف يحاصر الفلسطينيين في معازل ونظام فصل عنصري ويضعهم امام خيارات حاسمة وتحديات مصيرية.

وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: في مثل هذا اليوم من العام 1987 انطلقت الانتفاضة الشعبية الباسلة، انتفاضة أطفال الحجارة ، التي أعادت التوازن الى المواقف العربية والدولية من القضية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية ، حين كان الوضع الفلسطيني في أصعب أحواله، مثلما هو الوضع الفلسطيني اليوم في اسوأ أحواله، فالاحتلال يتعمق والاستيطان ينتشر كالسرطان ويحاصرنا في معازل ، والانقسام يتواصل ويتجه نحو اتكريس الانفصال ومخطط الضم اللعين يجري تطبيقه بتسارع خطوة خطوة .

وختم خالد تصريحه قائلاً: المسؤولية أمانة وأمانة المسؤولية تدعونا للنهوض بواجباتنا ، وإعادة الاعتبار لمؤسساتنا الوطنية وفي مقدمتها اللجنة التنفيذية باعتبارها القيادة السياسية اليومية لمنظمة التحرير الفلسطينية والشعب الفلسطيني ولقواعد الشراكة الوطنية.

وأكد "بأننا  أحوج ما نكون اليوم الى رص الصفوف وطي صفحة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني والى انتفاضة شاملة في مواجهة الاحتلال والى الاعداد لعصيان وطني تشارك فيه جميع القوى السياسية والمجتمعية ، فذلك افضل ألف ألف مرة من الرهان على تحركات سياسية في الساحة الدولية غير محمولة على أكتاف انتفاضة شعبية وعصيان وطني".

أخبار ذات صلة

الهباش يدعو من موسكو لنظام عالمي جديد يقوم على العدل والمساواة للجميع

الهباش يدعو من موسكو لنظام عالمي جديد يقوم على العدل والمساواة للجميع

&#34;الثقافة&#34; تستنكر اقتحام الاحتلال لمكتبها في محافظة جنين

"الثقافة" تستنكر اقتحام الاحتلال لمكتبها في محافظة جنين

&#34;التحرير الفلسطينية&#34; تنعي شهداء جنين وتطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته

"التحرير الفلسطينية" تنعي شهداء جنين وتطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته

الجهاد الإسلامي: شعبنا قادر على تدفيع المحتل ثمن جرائمه وإرهابه

الجهاد الإسلامي: شعبنا قادر على تدفيع المحتل ثمن جرائمه وإرهابه

(فتح) تعقب على جريمة إعدام الاحتلال لثلاثة شبان من جنين

(فتح) تعقب على جريمة إعدام الاحتلال لثلاثة شبان من جنين

اشتية: شعور الجناة بالإفلات من العقاب يشجعهم على ارتكاب الجرائم

اشتية: شعور الجناة بالإفلات من العقاب يشجعهم على ارتكاب الجرائم

&#34;العدل&#34; بغزة تندد بإعدام ثلاثة فلسطينيين في جنين

"العدل" بغزة تندد بإعدام ثلاثة فلسطينيين في جنين

&#34;الخارجية&#34;: إرهاب الاحتلال ضد مدارس اللبن امتداد لتحريض &#34;بن غفير وسموتريتش&#34;

"الخارجية": إرهاب الاحتلال ضد مدارس اللبن امتداد لتحريض "بن غفير وسموتريتش"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الهباش يدعو من موسكو لنظام عالمي جديد يقوم على العدل والمساواة للجميع

الهباش يدعو من موسكو لنظام عالمي جديد يقوم على العدل والمساواة للجميع

تيسير خالد: ما أحوجنا إلى انتفاضة شاملة تكون رافعة لعصيان وطني شامل

تيسير خالد: ما أحوجنا إلى انتفاضة شاملة تكون رافعة لعصيان وطني شامل

&#34;الثقافة&#34; تستنكر اقتحام الاحتلال لمكتبها في محافظة جنين

"الثقافة" تستنكر اقتحام الاحتلال لمكتبها في محافظة جنين

الجهاد الإسلامي: شعبنا قادر على تدفيع المحتل ثمن جرائمه وإرهابه

الجهاد الإسلامي: شعبنا قادر على تدفيع المحتل ثمن جرائمه وإرهابه

اشتية: شعور الجناة بالإفلات من العقاب يشجعهم على ارتكاب الجرائم

اشتية: شعور الجناة بالإفلات من العقاب يشجعهم على ارتكاب الجرائم

&#34;الخارجية&#34;: إرهاب الاحتلال ضد مدارس اللبن امتداد لتحريض &#34;بن غفير وسموتريتش&#34;

"الخارجية": إرهاب الاحتلال ضد مدارس اللبن امتداد لتحريض "بن غفير وسموتريتش"

أبو بكر يحذر من ملاحقة وقتل الاحتلال للأسرى المحررين

أبو بكر يحذر من ملاحقة وقتل الاحتلال للأسرى المحررين

الاحتلال يعتقل والد وشقيق الشهيد مجاهد حامد من رام الله

الاحتلال يعتقل والد وشقيق الشهيد مجاهد حامد من رام الله

منوعات

بالفيديو: إليسا تحيى حفلاً غنائيًا ضمن فعاليات مونديال قطر والجمهور يتفاعل

بالفيديو: إليسا تحيى حفلاً غنائيًا ضمن فعاليات مونديال قطر والجمهور يتفاعل

فيلم بولندي يحقّق إيرادات ماليّة بقيمة مليون دولار

فيلم بولندي يحقّق إيرادات ماليّة بقيمة مليون دولار

تفاصيل حفل الفنان محمد منير (الكينج) في رأس السنة

تفاصيل حفل الفنان محمد منير (الكينج) في رأس السنة

منصة (جوجل) تكشف الأغاني التي تصدّرت قائمة الأكثر بحثاً لعام 2022

منصة (جوجل) تكشف الأغاني التي تصدّرت قائمة الأكثر بحثاً لعام 2022

بالصور.. عشيقة رونالدو &#34; جورجينا&#34; تستعرض جمالها بصحراء الدوحة

بالصور.. عشيقة رونالدو " جورجينا" تستعرض جمالها بصحراء الدوحة

كريم فهمي يحتفل بعيد ميلاده من الكعبة

كريم فهمي يحتفل بعيد ميلاده من الكعبة

نسرين طافش تتغزل بنفسها.. &#34;يا أرض احفظي ما عليكي&#34;

نسرين طافش تتغزل بنفسها.. "يا أرض احفظي ما عليكي"

هاجر الشرنوبي تهدّد بفضح مُعلمة ابنها عبر منشور على (فيسبوك) ثم تحذفه

هاجر الشرنوبي تهدّد بفضح مُعلمة ابنها عبر منشور على (فيسبوك) ثم تحذفه

حسن الرداد يكشف عن معاناته النفسية بعدة وفاة أمه وسمير غانم ودلال عبدالعزيز

حسن الرداد يكشف عن معاناته النفسية بعدة وفاة أمه وسمير غانم ودلال عبدالعزيز

وفاة بوب مكغراث أسطورة &#34;عالم سمسم&#34; عن عمر 90 عاماً

وفاة بوب مكغراث أسطورة "عالم سمسم" عن عمر 90 عاماً

عربي

(حزب الله) يعقب على الجلسة الأولى للحكومة تصريف الأعمال اللبنانية

(حزب الله) يعقب على الجلسة الأولى للحكومة تصريف الأعمال اللبنانية

مقتل شخصين في احتجاجات جنوب العراق

مقتل شخصين في احتجاجات جنوب العراق

السعودية والصين تدخلان مستوى جديدًا من العلاقات

السعودية والصين تدخلان مستوى جديدًا من العلاقات

خبير فلكي أردني: المريخ سيحتجب خلف القمر الخميس المقبل

خبير فلكي أردني: المريخ سيحتجب خلف القمر الخميس المقبل