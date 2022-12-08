"الثقافة" تستنكر اقتحام الاحتلال لمكتبها في محافظة جنين

وقالت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن قوات الاحتلال قاموا بتفجير الباب الرئيسي وتخريب بعض الاعمال الفنية والكتب الموجودة فيه بهمجية تعكس حقيقة هذا الاحتلال الهمجي وعدوانيته غير المسبوقة في التاريخ فهو احتلال يقتل البشر والشجر والحجر والفن والحضارة.



وأعربت الوزارة عن استنكارها لهذا التصرف العدواني ضد مقرها وضد المؤسسات الثقافية في فلسطين، والذي يعتبر استعادة ممنهجة من الاحتلال لجرائمه المستمرة ضد شعبنا وسرقة المكتبات وتدميرها وتدمير الممتلكات الفنية وتراثنا الثقافي.

















وأكدت الوزارة ضرورة فضح جرائم الاحتلال التعسفية وممارساته العنجهية بحق العمل الثقافي في فلسطين ومحاولات محو الذاكرة وتغيير معالم المكان وتهويده.

رام الله - دنيا الوطناستنكرت وزارة الثقافة في بيان لها، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، لمكتب الوزارة في محافظة جنين، والعبث بمحتوياته.