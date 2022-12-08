الجهاد الإسلامي: شعبنا قادر على تدفيع المحتل ثمن جرائمه وإرهابه

رام الله - دنيا الوطننعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، الشبان الثلاثة الذين استشهدوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين فجر اليوم.وأصدرت الحركة بياناً وصل "دنيا الوطن" أكدت فيه أن "هذه الدماء الشاهدة على بشاعة العدو وجرائمه، سوف تشعل مزيداً من وقود الانتفاضة في وجه الاحتلال، وينقلب عليه هذا العدوان هزيمة وانكساراً".وقالت الحركة: إن شعبنا الفلسطيني ببركة دماء الشهداء وعزيمته وصموده، قادر على تجاوز كل المحن والضربات، وصد هذا العدوان وتدفيع المحتل ثمن جرائمه وإرهابه الذي يمارسه كل يوم ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، ونؤكد أن تصاعد إجرام العدو لن يكسر انتفاضتنا المتواصلة على امتداد الساحات.وتابعت: "نشيد بسواعد مجاهدينا في كتيبة جنين - سرايا القدس، ومقاومي شعبنا الذين استبسلوا في التصدي لاقتحام الاحتلال، وضرب جنوده وآلياته، وندعو إلى مواصلة الاشتباك مع العدو، ليعلم أن استباحة دمنا لم يعد مجانياً وأن رد مقاومتنا قادم لا محال".وأكدت الحركة "أننا أمام هذه الدماء الطاهرة على عهدهم أوفياء لهم مهما بلغت التضحيات حتى حرية شعبنا، ونسأل الله الشفاء العاجل للجرحى والحرية للأسرى".