(فتح) تعقب على جريمة إعدام الاحتلال لثلاثة شبان من جنين

رام الله - دنيا الوطنأدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، جريمة إعدام جيش الاحتلال الإسرائيلي، للشبان الثلاثة: صدقي صديق زكارنة (29 عاما)، وطارق فوزي الدمج (29 عاما)، وعطا ياسين محمود الشلبي (46 عاما)، اليوم الخميس، في جنين، مؤكدة أن "إرهاب الاحتلال وجرائمه لن تُرهب شعبنا أو تثنيه عن مواصلة نضاله المشروع بكافة الوسائل".وأضافت "فتح"، في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، أن جريمة إعدام الشبان الثلاثة في جنين؛ تؤكّد الاتجاه التصعيديّ الذي يجنح الاحتلال بقيادة الفاشيين الجدد نحوه، محملة الاحتلال مسؤوليّة ومآلات إرهابه، وسياسات الإعدام والقتل والتنكيل والاعتقال بحق شعبنا.ودعت المجتمع الدوليّ إلى اتخاذ الاجراءات الفوريّة لكبح العدوان الإسرائيليّ، وعدم الاكتفاء بالإدانات اللفظيّة، والبيانات الورقيّة، مبيّنة أن شعبنا سيمارس حقّه في مقاومة الاحتلال وسياساته الفاشيّة؛ حتى انتزاع حقوقه الوطنيّة المشروعة، وفي مقدمة تلك الحقوق؛ حقه في إقامة دولته المستقلّة ذات السيادة وعاصمتها القدس.وعزت حركة فتح ذوي الشهداء الأبطال، موجهة التحية لأهلنا في جنين ونابلس وكافة المناطق التي تشهد مواجهات مع الاحتلال.