اشتية: شعور الجناة بالإفلات من العقاب يشجعهم على ارتكاب الجرائم

رام الله - دنيا الوطندعا رئيس الوزراء محمد اشتية، المجتمع الدولي، إلى توفير الحماية لشعبنا، في ظل استمرار الجرائم وعمليات الاغتيال اليومية، واستباحة الدم الفلسطيني.وطالب رئيس الوزراء بتقديم الجناة للعدالة الدولية، معتبرا أن شعورهم بالإفلات من العقاب، الذي تعززه سياسة المعايير المزدوجة، هو الذي يشجعهم على ارتكاب جرائمهم، التي كان آخرها استشهاد ثلاثة شبان في مدينة جنين ومخيمها.وتقدم اشتية من آباء وأمهات الشهداء، وعائلتهم؛ بأحر العزاء، وصادق مشاعر المواساة، سائلا المولى عز وجل، أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته.