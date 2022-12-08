عربي

(حزب الله) يعقب على الجلسة الأولى للحكومة تصريف الأعمال اللبنانية

(حزب الله) يعقب على الجلسة الأولى للحكومة تصريف الأعمال اللبنانية
لقاء ميقاتي بوزراء الحكومة
رام الله - دنيا الوطن
عقبت العلاقات الإعلامية في حزب الله على المؤتمر الصحفي لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.

وقال البيان إنّ "كلام الوزير باسيل يحتاج إلى نقاش"، مؤكّداً أن الحزب "لم يقدّم وعداً لأحد بأنّ حكومة تصريف الأعمال لن تجتمع إلا بعد اتفاق جميع مكوناتها على الاجتماع".

وبحسب البيان، لم يقدّم حزب الله وعداً للتيار الوطني الحر بأنّه لن يحضر جلسات ‏طارئة للحكومة إذا غاب عنها وزراؤه، وفق قناة (الميادين).

وأضاف: "قلنا بوضوح إنّ الحكومة لن تجتمع إلا في حالات الضرورة والحاجة الملحّة، وفي حال اجتماعها، فإنّ قراراتها ستؤخذ بالإجماع".

وأكّد الحزب، في بيانه، أنّ "الصادقين لم ينكثوا وعداً، وقد يكون الأمر التبس على الوزير باسيل، فأخطأ عندما اتهم الصادقين بما لم يرتكبوه"، مشيراً إلى أنّ "باسيل أخبر الحزب بأنّه إذا  شارك ورفض أي قرار سيتم احترام ذلك، لأنّ القرار سيتخذ بالإجماع".

ورأى بيان حزب الله أن "مسارعة بعض أوساط التيار إلى استخدام لغة التخوين والغدر والنكث، خصوصاً بين الأصدقاء، هو تصرّف غير حكيم وغير لائق".

كما وقال فيه إنّ "جلسة مجلس الوزراء غير دستورية وغير شرعية وغير ميثاقية"، معتبراً أنّها "إعدام للدستور وضربة قاتلة للطائف وطعنة باتفاق وطني حصل وأُعلن عنه في مجلس النواب". 

وأضاف باسيل: "مشكلتنا مع الصادقين الذي نكثوا الاتفاق والوعد والضمانة، وهذه ليست المرة الأولى، أقله في الفترة الاخيرة، من انتخاب المنتشرين والانتخابات بحد ذاتها إلى الحكومة".

وعقدت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، يوم الاثنين، جلسة هي الأولى للحكومة منذ شغور منصب رئاسة الجمهورية في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، شارك فيها حزب الله ورفضها التيار الوطني الحر.

ورأى الوزراء المعارضون أنّ الدستور لا يسمح لحكومة تصريف الأعمال بأن تتسلّم صلاحيات رئيس الجمهورية، وهي فاقدة للصلاحيات الدستورية وللثقة البرلمانية.

وأخفق نواب البرلمان اللبناني منذ أيلول/ سبتمبر الماضي في انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفاً للرئيس ميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 تشرين أول/ أكتوبر، رغم عقد ثماني جلسات برلمانية لهذا الغرض. 

أخبار ذات صلة

مقتل شخصين في احتجاجات جنوب العراق

مقتل شخصين في احتجاجات جنوب العراق

السعودية والصين تدخلان مستوى جديدًا من العلاقات

السعودية والصين تدخلان مستوى جديدًا من العلاقات

&#34;الأورومتوسطي&#34;: حكومة الدنمارك تهدد الأطفال اللاجئين السوريين

"الأورومتوسطي": حكومة الدنمارك تهدد الأطفال اللاجئين السوريين

خبير فلكي أردني: المريخ سيحتجب خلف القمر الخميس المقبل

خبير فلكي أردني: المريخ سيحتجب خلف القمر الخميس المقبل

الرئيس الصيني يصل اليوم الأربعاء إلى السعودية في مستهل زيارة رسمية

الرئيس الصيني يصل اليوم الأربعاء إلى السعودية في مستهل زيارة رسمية

الرئيس العراقي: لدينا استراتيجية خاصة للانفتاح على العالم

الرئيس العراقي: لدينا استراتيجية خاصة للانفتاح على العالم

سوريا تطالب بتصحيح مسار عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

سوريا تطالب بتصحيح مسار عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

لبنان تحذر مواطنيها من تطبيقات إلكترونية تتجسس لصالح إسرائيل

لبنان تحذر مواطنيها من تطبيقات إلكترونية تتجسس لصالح إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الجهاد الإسلامي: شعبنا قادر على تدفيع المحتل ثمن جرائمه وإرهابه

الجهاد الإسلامي: شعبنا قادر على تدفيع المحتل ثمن جرائمه وإرهابه

اشتية: شعور الجناة بالإفلات من العقاب يشجعهم على ارتكاب الجرائم

اشتية: شعور الجناة بالإفلات من العقاب يشجعهم على ارتكاب الجرائم

&#34;الخارجية&#34;: إرهاب الاحتلال ضد مدارس اللبن امتداد لتحريض &#34;بن غفير وسموتريتش&#34;

"الخارجية": إرهاب الاحتلال ضد مدارس اللبن امتداد لتحريض "بن غفير وسموتريتش"

أبو بكر يحذر من ملاحقة وقتل الاحتلال للأسرى المحررين

أبو بكر يحذر من ملاحقة وقتل الاحتلال للأسرى المحررين

الاحتلال يعتقل والد وشقيق الشهيد مجاهد حامد من رام الله

الاحتلال يعتقل والد وشقيق الشهيد مجاهد حامد من رام الله

نابلس: الاحتلال يزيل العلم الفلسطيني عن مبنى مدرسة اللبن

نابلس: الاحتلال يزيل العلم الفلسطيني عن مبنى مدرسة اللبن

طالت 17 مواطناً.. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

طالت 17 مواطناً.. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

أول تعليق من حماس على استشهاد ثلاثة مواطنين في جنين

أول تعليق من حماس على استشهاد ثلاثة مواطنين في جنين

منوعات

فيلم بولندي يحقّق إيرادات ماليّة بقيمة مليون دولار

فيلم بولندي يحقّق إيرادات ماليّة بقيمة مليون دولار

تفاصيل حفل الفنان محمد منير (الكينج) في رأس السنة

تفاصيل حفل الفنان محمد منير (الكينج) في رأس السنة

منصة (جوجل) تكشف الأغاني التي تصدّرت قائمة الأكثر بحثاً لعام 2022

منصة (جوجل) تكشف الأغاني التي تصدّرت قائمة الأكثر بحثاً لعام 2022

بالصور.. عشيقة رونالدو &#34; جورجينا&#34; تستعرض جمالها بصحراء الدوحة

بالصور.. عشيقة رونالدو " جورجينا" تستعرض جمالها بصحراء الدوحة

كريم فهمي يحتفل بعيد ميلاده من الكعبة

كريم فهمي يحتفل بعيد ميلاده من الكعبة

نسرين طافش تتغزل بنفسها.. &#34;يا أرض احفظي ما عليكي&#34;

نسرين طافش تتغزل بنفسها.. "يا أرض احفظي ما عليكي"

هاجر الشرنوبي تهدّد بفضح مُعلمة ابنها عبر منشور على (فيسبوك) ثم تحذفه

هاجر الشرنوبي تهدّد بفضح مُعلمة ابنها عبر منشور على (فيسبوك) ثم تحذفه

حسن الرداد يكشف عن معاناته النفسية بعدة وفاة أمه وسمير غانم ودلال عبدالعزيز

حسن الرداد يكشف عن معاناته النفسية بعدة وفاة أمه وسمير غانم ودلال عبدالعزيز

وفاة بوب مكغراث أسطورة &#34;عالم سمسم&#34; عن عمر 90 عاماً

وفاة بوب مكغراث أسطورة "عالم سمسم" عن عمر 90 عاماً

حادث غامض يقلب الموازين ويكشف أسراراً خطرة في مسلسل &#34;ولد أمه&#34;

حادث غامض يقلب الموازين ويكشف أسراراً خطرة في مسلسل "ولد أمه"

عربي

(حزب الله) يعقب على الجلسة الأولى للحكومة تصريف الأعمال اللبنانية

(حزب الله) يعقب على الجلسة الأولى للحكومة تصريف الأعمال اللبنانية

مقتل شخصين في احتجاجات جنوب العراق

مقتل شخصين في احتجاجات جنوب العراق

السعودية والصين تدخلان مستوى جديدًا من العلاقات

السعودية والصين تدخلان مستوى جديدًا من العلاقات

خبير فلكي أردني: المريخ سيحتجب خلف القمر الخميس المقبل

خبير فلكي أردني: المريخ سيحتجب خلف القمر الخميس المقبل