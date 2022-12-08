(شاباك) يعلن اعتقال تاجر من القطاع بزعم جمع معلومات لصالح حماس





ووفق ما نقلت إذاعة جيش الاحتلال، فإن جهاز (شاباك) كشف عن اعتقاله تاجر من القطاع، يحمل تصريح دخول إلى إسرائيل.





ووفق ادعاء جيش الاحتلال، فقد كان التاجر الذي لم يتم الكشف عن اسمه، يقوم بـ "مهمات جمع معلومات استخبارية لصالح حماس".





يشار إلى أن سلطات الاحتلال تعتقل بين الفينة والأخرى، تجار من القطاع عبر معبر بيت حانون/إيرز شمال القطاع، مستغلة منحهم تصاريح دخول إلى الضفة وأراضي عام 48.





رام الله - دنيا الوطنأعلن جهاز (شاباك) الإسرائيلي، اليوم الخميس، اعتقال تاجر من قطاع غزة، بزعم جمع معلومات لصالح حركة حماس.