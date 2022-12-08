مقتل شخصين في احتجاجات جنوب العراق

رام الله - دنيا الوطنقُتل شخصان، أصيب عدد من المحتجين خلال تظاهرات شهدتها مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار جنوب العراق، الأربعاء.ووجّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة تحقيق، بعد مقتل وإصابة عدد من المحتجين خلال تظاهرات شهدتها مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد.ووفق قناة (سكاي نيوز عربية)، التي أفادت بمقتل شخصين وإصابة 17 خلال احتجاجات الناصرية، التي خرجت للتنديد بحكم بالسجن على ناشط مدني.كما أفادت وسائل إعلام عراقية بإصابة ثلاثةٍ من قوات الأمن إثر تعرضهم للرشق بالحجارة من المتظاهرين.