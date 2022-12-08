الاحتلال يعتقل والد وشقيق الشهيد مجاهد حامد من رام الله

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، والد وشقيق الشهيد مجاهد حامد من بلدة سلواد، شمال مدينة رام الله.ووفق مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سلواد، واعتقلت محمود حامد (60 عاما) والد الشهيد مجاهد، وشقيقه خالد بعد أن داهمت منزل العائلة وفتشته.يذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت عددا من الاحياء والبلدات في المحافظة منها: بيرزيت، وجفنا، وسردا، وبيت ريما، وكفر عين، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أطلقت النار على الشاب مجاهد محمود حامد (32 عاما)، في بلدة دير دبوان، امس الأربعاء، ما أدى إلى استشهاده.