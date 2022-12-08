رام الله - دنيا الوطنبعدما أدت اليمين لشغل المنصب على خلفية عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيلو، أصبحت السياسية دينا بولوارتي، أول امرأة تتولى الرئاسة في بيرو.وبعدما صوّت البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية، على عزله بتهمة "العجز الأخلاقي"، اعتقلت قوات الأمن، أمس الأربعاء، الرئيس كاستيلو، في أعقاب محاولته التمسك بالسلطة من خلال حل الكونجرس.وتجاهل المشرعون محاولة كاستيلو حل الكونجرس ومضوا قدماً في مساءلته المقررة سلفاً، فوافق 101 عضو على عزله وعارض العزل ستة أعضاء وامتنع 10 عن التصويت، وفق ما نقل موقع (الشرق).وأُعلنت النتيجة وسط هتافات عالية واستدعى المجلس التشريعي نائبة الرئيس بولوارتي لتولي المنصب بصفة مؤقتة.وأدت بولوارتي اليمين الدستورية لتولي الرئاسة حتى عام 2026، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى رئاسة بيرو.